El lenguaje inclusivo cambia el nombre de la Conferencia de Alcaldes, que ahora será «de Titulares de Alcaldías» PSOE y Podemos defendieron enmiendas para que la denominación fuera la de «Conferencia de Alcaldes y Alcaldesas y Presidentes y Presidentas de Diputación», si bien finalmente han aceptado esta fórmula

Los grupos parlamentarios de las Cortes de Castilla y León han acordado por unanimidad modificar el título de la ley que regulará la inicialmente denominada Conferencia de Alcaldes y Presidentes de Diputación, que finalmente será la Conferencia de Titulares de Alcaldías y Presidencias de Diputación.

El proyecto de ley acaba de superar el trámite de ponencia con varias modificaciones, aunque aún quedan para el Pleno de las Cortes numerosas enmiendas que defenderán los grupos parlamentarios del PSOE, Podemos, Ciudadanos y Mixto.

Pero en lo que se han puesto ya de acuerdo es en modificar el título de la norma para adaptarlo al lenguaje inclusivo, de modo que las palabras utilizadas incorporen formalmente a las alcaldesas y las presidentas de Diputación.

En el propio redactado del proyecto de ley la Junta de Castilla y León incluyó una referencia para defender el uso de términos genéricos como «alcaldes y presidentes, a efectos de abreviar su denominación».

Aunque añadía: «entendiendo lógicamente , que en el respeto a la diversidad de género, la persona que ocupe el cargo institucional correspondiente pueda ser hombre o mujer y, por lo tanto, puedan formar parte de la Conferencia tanto alcaldes como alcaldesas, así como presidentes o presidentas de Diputación».

Pero estas referencias han sido eliminadas por acuerdo de los grupos parlamentarios en los trabajos de ponencia, al acordar avanzar en el uso del lenguaje inclusivo.

De hecho, fuentes parlamentarias han explicado a Efe que tanto el Grupo Parlamentario Socialistas como el de Podemos defendieron enmiendas para que la denominación fuera la de Conferencia de Alcaldes y Alcaldesas y Presidentes y Presidentas de Diputación, si bien finalmente han aceptado esta fórmula como un avance respecto a lo preexistente.

Es frecuente desde hace años que las leyes incorporen esta perspectiva de género en la redacción de las normas y que la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades elabore un dictamen sobre el impacto de género de los textos, pero no es tan común que esta corrección llegue al título de la norma.

Informe de la Consejería

El informe de la Consejería sobre esta norma no consideró modificación alguna desde el punto de vista de la perspectiva de género, al afirmar que el proyecto de ley no tenía incidencia en la política de género, ya que «la posición inicial en la que se encuentran las mujeres y los hombres» en este ámbito «es de igualdad, por lo que no procede la incorporación de medidas de acción positiva que eviten un impacto normativo de género en la regulación que se pretende».

No lo veía igual el Consejo Económico y Social, que en su recomendación sobre el título veía «más correcto» que la denominación del órgano que se crea mediante esta ley se llamara «Conferencia de Alcaldes, Alcaldesas, Presidentes y Presidentas de Diputación», aunque reconocía que quizás en aras de la «claridad» podía mantenerse la denominación original y explicar esta perspectiva en la explicación de motivos.

Cambiar la Conferencia de Presidentes

De abrirse camino este cambio en la denominación de este tipo de órganos, foros como la Conferencia de Presidentes Autonómicos pueden verse modificados igualmente, aunque en este ámbito los avances van despacio y, en el caso de la norma que regulará la Conferencia de Titulares de Alcaldías y Presidencias de Diputación aún tiene que superar el trámite definitivo del Pleno de las Cortes en próximas semanas