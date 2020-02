Oposición de gobierno

Actualizado: 18/02/2020 08:27h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Opiniones relacionadas La Voz Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en La Voz El cabo suelto

El cabo suelto La Voz Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en La Voz Ayer nació Bécquer

Ayer nació Bécquer La Voz Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en La Voz Friquis del azahar

Al final va a resultar que es el PSOE el que no cree en las autonomías, el que no quiere barones. Lo que llevamos de legislatura la oposición en Castilla y León al Gobierno ha sido a Pedro Sánchez. El PSOE de aquí no ha dado a basto a reinventar la coherencia de las volteretas que lo mantienen en La Moncloa. Y un Gobierno que anula la oposición agitando constante las contradicciones de Madrid debería ser un castigo insoportable.

El contraataque es Javier Izquierdo. El nuevo delegado del Gobierno dice haber sido nombrado por el presidente «para ser la voz y los oídos» en Castilla y León. Sin querer o queriendo deja claro que Luis Tudanca ha dejado de serlo, Tudanca es solo el fantasma de lo todo que fue y no pudo ser. Izquierdo llega como voz firme, un delegado con peso político que se sienta detrás del presidente en la Ejecutiva Federal. Todo lo contrario a Mercedes Martín que durante once meses ha hablado poco y nunca dijo nada.

No podía permitirse el PSOE dos voces ausentes ante la tormenta de críticas que llueven y lloverán en un tiempo tan complicado como el que queda por delante. Desaprovechando las tensiones de un Gobierno de coalición también en la Junta que ha sufrido más ataques de sí mismo que del resto. Con Tudanca desvaneciéndose a lo burgalés (debe ser una manera de irse porque recuerda mucho a cómo se apagó Juan Vicente Herrera cuando se dio por amortizado) y Mercedes Martín perdida en la institucionalidad más insulsa (como delegada nunca volvimos a ver la solvencia de su etapa en las Cortes). El socialismo en la Comunidad pesaba demasiado sobre los hombros de Óscar Puente, el único incansable. El único al que se ha escuchado con nitidez tanto en las críticas al matrimonio de conveniencia de Mañueco e Igea como en la defensa pretoriana de los engendros de Sánchez. Y soportar todo el PSOE es mucho hasta para Puente.

Izquierdo intenta explicar el impago de los 142 millones del IVA de 2017 y se sentará en la Mesa por el Futuro de León. El PSOE embiste la muleta de PP y Cs. Abandona ser alternativa autonómica para hacer oposición desde el Gobierno de España.

Jorge Francés

Oposición de gobierno es un contenido original de ABC.es