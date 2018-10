Actualizado: 11/10/2018 08:32h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La intransigencia se ha instalado en el modelo político más actual de nuestra clase representativa pública. A nivel nacional contamos con un Gobierno aferrado al poder sin reconocer los múltiples errores que está cometiendo. La economía, sensible por demás a estas situaciones ya está avisando de que algo no va bien. En éstas aparece Vox que ha dejado a muchos sin aliento. La cara más intransigente de la derecha se ha mostrado ya sin tapujos. Ya no sólo Podemos e IU ocupan el espacio ultra. En Castilla y León el nombramiento de cargos para el Tribunal de Cuentas y el Consejo Consultivo se está convirtiendo en un manoseo que no beneficia para nada a la ya mal vista clase política. Los vetos, contravetos y las propuestas que no llegan a culminar se suceden mostrando una intransigencia manifiesta para no dar opción al contrario anteponiendo el interés político al funcionamiento normal del sistema.

Otro ejemplo que roza casi el escándalo de intransigencia lo tenemos unos peldaños más abajo en la política local. Nos referimos al Ayuntamiento de Ponferrada donde el Partido Popular -recordemos, gobernando en mayoría minoritaria- ve como no le aprueban unos presupuestos sino también una pequeña partida de tres millones de euros de remanentes. A cambio, la oposición presenta su propia propuesta que tiene todos los visos de no dar tiempo formal a llevarse a cabo. En medio de todo este pastel se descubre que algunos negociaban a la par que con el gobierno local con la oposición. Todo por aquello de quedar bien con todos para al final quedar retratados. Y el PSOE, discreto hasta el momento, va y pacta con USE del ex alcalde Folgueral, algo que ha enojado incluso a sus bases. Al final, todo por la intransigencia, no vaya a ser que alguien se luzca en clave de fin de legislatura. Prefiero quedarme tuerto para que tú seas ciego.