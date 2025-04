Instituciones propias ‘a medida’

El pleno de las Cortes de Castilla y León se ha vuelto a reunir este miércoles y, en esta ocasión, sus señorías han empleado más tiempo que la jornada anterior, cuando en 40 minutos ‘se ventilaron’ la designación de los tres senadores autonómicos en un ambiente de crispación entre bloques políticos. Ese enfrentamiento casi permanente se ha traducido en que la interpretación del informe que había presentado el Procurador del Común, Tomás Quintana, fuera ‘por barrios’. De hecho, a pesar de las cifras objetivas y de las conclusiones de esta institución propia, cada formación política ha utilizado el documento, que recoge las quejas presentadas por los castellano y leoneses, en función de sus interese s.

Bien es cierto que el ambiente ya venía cargado desde la jornada anterior, cuando el portavoz del Grupo Popular, Raúl de la Hoz, había anunciado al PSOE que les excluía de las negociaciones para, a partir del próximo año, consensuar la presidencia de las instituciones propias (Procurador del común, Consejo Consultivo y Consejo de Cuentas). En la sesión de este miércoles, el parlamentario popular ha vuelto a la carga contra los socialistas, cuyas denuncias califica de «lindezas», para acusarles de «manipular» y de «mantener el discurso de la radicalidad y el oscurantismo», al tratar de reflejar una situación «caótica y alejada de la realidad». De la Hoz se apoya en los informes externos que colocan a la Comunidad como líder en educación y atención a la dependencia por lo que, aseguró, la Junta puede sentirse «moderadamente satisfecha».

«Viene el lobo»

Nada que ver con la opinión del portavoz del Grupo Socialista, Luis Tudanca, que, por cierto, ha optado por mantener el silencio ante la exclusión anunciada por el parlamentario del PP en la jornada anterior. Sin salirse del guión, ha aprovechado su intervención en el pleno para defender al Procurador del Común y advertir que «no es la primera vez que el lobo amenaza con venir» , pero, matiza, las instituciones propias se han mantenido y «una vez más aguantarán». Alaba la labor de la Procuraduría de «escuchar a quien no recibe respuesta» y destaca lo «exhaustivo» del informe, para detenerse especialmente en las quejas relacionadas con el sistema sanitario, cuyos problemas calificó de «endémicos».

El portavoz del tercer grupo del Parlamento regional, Carlos Menéndez, de Vox, no aparca sus planteamientos más ideológicos y, así, asegura que del informe se deduce la «deficiente dotación de recursos de la administración local, frente a la súper estructura de la administración autonómica». Por ello, el objetivo para Vox pasa por «reducir sustancialmente la estructura autonómica y prestar más atención a municipios y provincias». Y, por si había alguna duda, el viceportavoz del Grupo, David Hierro, ha aclarado después que aunque su deseo es la eliminación de las instituciones propias, son conscientes de que no cuentan con la mayoría suficiente para ello por lo que, de momento, se conforman con su «revisión», es decir, analizar si tienen un presupuesto «acorde con sus funciones».

Mientras, en UPL-Soria ¡Ya! se han detenido -en clave local-, en la necesidad de una «mayor cultura de la queja» para que los sorianos recurran más al procurador del Común, según dice Ángel Ceña, mientras que el leonesista Luis Mariano Santos ha lamentado que no se cumplan las recomendaciones que recoge el informe.

Por último, en el Grupo Mixto, cada uno de sus tres procuradores puso su marchamo particular. Así, Pedro Pascual, de Por Ávila, sanitario de profesión, insiste en la necesidad de que la Junta «analice al detalle el informe» porque «algo no funciona bien». Francisco Igea, de Cs, se ha ido ‘por la tangente’ para presumir de que las quejas han disminuido en las consejerías que hasta diciembre de 2021 gestionaba su formación. Además, aprovecha el momento para decir que De la Hoz es «el Echenique de Castilla y León» , en referencia al diputado de Unidas Podemos, por su reacción «controladora» ante el voto negativo de la oposición a Javier Maroto. Por último, el parlamentario de UP, Pablo Fernández, ha acusado al PP de «pasarse por el arco de triunfo las resoluciones del Procurador».