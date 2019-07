Igea: «Si nos ponemos zancadillas, caeremos los dos y decepcionaremos» El portavoz de Cs arremete contra Tudanca por su «silencio» ante las políticas sanchistas

I. JIMENO Valladolid Actualizado: 10/07/2019 10:16h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

«Las cosas podría haber empezado de otra manera, pero acaecieron así». Con la misma frase que Miguel Delibes comenzó su célebre obra «El camino», el portavoz de Ciudadanos, Francisco Igea, emprendió ayer el rumbo de su intervención en la sesión de investidura de Alfonso Fernández Mañueco como próximo presidente de la Junta tracias al acuerdo de su partido y los populares. Un entendimiento que defendió, aunque, coincidió con Mañueco, es el principio de la senda a recorrer estos cuatro años en un trayecto en el que caminarán juntos y conscientes de que el obligado entendimiento. «Si nos ponemos zancadillas, no sólo caeremos ambos, sino que también decepcionaremos a los ciudadanos», advirtió Igea, quien alertó de que si al final de este trayecto «se percibe como un gobierno de continuidad, habremos fracasado». «Si no conseguimos» lo planteado y acordado sobre la base de las cien medidas acordadas entre ambos, «todo este esfuerzo no valdrá para nada», asumió Igea, quien recordó que el camino hasta rubricar el entendimiento ha sido «fácil», teniendo también en cuenta que era pactar con quien lleva más de treinta años gobernando en Castilla y León. Tuvo «dudas», dijo el portavoz de Cs, quien dejó claro que «es evidente que no es un matrimonio por amor. Es un compromiso por responsabilidad».

Y precisamente ahí cargó otro poco más las tintas contra el PSOE y su candidato, Luis Tudanca, el otro posible socio. Afeó que quienes les hayan acusado de «romper» sus principios en la negociación con el PP, precisamente al día siguiente reclamen que hagan lo mismo para poder acordar con ello. Muy duro con Tudanca, Igea dejó claro que si no ha sido posible el entendimiento con los socialistas ha sido culpa de ellos y reprochó que la propuesta para intentar un acuerdo llegó in extremis y sin propuestas concretas de gobierno.

Apeló a lo que consideró dos principios «esenciales», la «libertad y la igualdad». Dos conceptos, apuntó, no cumplen los socialistas. «Quien pacta con los tiranos es difícil que pacte con Ciudadanos», dejó claro Igea en alusión a que las leyes deben cumplirse. Por otro, la igualdad. Y es que, alertó, los acuerdos del PSOE con partidos nacionalistas como ERC o PNV llevarán a que en la nueva financiación autonómica Castilla y León salga «perjudicada». «Cada pacto con supremacistas es más desigualdad para Castilla y León», clamó quien será vicepresidente de la Junta, quien afeó a Tudanca y los suyos el «silencio» ante las «alianzas sanchistas».

«Seducirles»

Igea defendió el pacto y el acuerdo para ese gobierno que «no es decir solo que nos vamos a someter a las reglas». «Nuestro objetivo es seducirles. Decirles al final de legislatura que es el partido que también puede ser su partido». «Solo se puede llegar antes, pero juntos podemos llegar más lejos. Por Castilla y León quiero llegar más lejos a su lado», le respondió Mañueco, quien también definió el pacto como un «camino por recorrer» y sostuvo que «el cambio no es cambiar de lugar. Es cambiar de actitud»