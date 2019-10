Igea pide perdón tras insultar a Puente pero le exige educación El vicepresidente dice que la Junta no se mueve por «amenazas» y confirma 194.000 euros para Seminci

M. ANTOLÍN Valladolid Actualizado: 03/10/2019 08:25h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El último encontronazo que protagonizaron el pasado martes el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, y el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, en el que se dedicaron apelativos como «chulo de bar» o «liante», llevó ayer al también portavoz del Gobierno regional a pedir «disculpas a los ciudadanos» por lo que consideró un «desgraciado incidente». De hecho, reconoció que no fue su día «más afortunado», pero, eso sí, le recordó al regidor que como vicepresidente representa a todos los castellano y leoneses y «es por esa representación» por la que le exigió a Óscar Puente «educación».

Tensa había sido su relación en Twitter desde que Igea accedió al cargo, pero el pasado martes el enfrentamiento subió de nivel, después de que Puente se negase a acudir a una reunión con el consejero de Cultura, Javier Ortega, prevista para ese mismo día porque también iba a asistir Igea. Por ese comportamiento el portavoz del Ejecutivo regional calificó a Puente de «chulo de bar» y el regidor no se quedó atrás tachando al vicepresidente de «liante» al querer acudir a un encuentro en el que, según el alcalde, «no pinta nada».

El también consejero de Transparencia y Ordenación del Territorio quiso ayer dejar claro que la reunión estaba cerrada desde la pasada semana con los intervinientes y aseguró que si quería estar en el encuentro es porque la Junta considera las políticas culturales «algo esencial». Y en ese encuentro, según indicó el vicepresidente en una rueda de prensa, lo que querían comunicar desde el Ejecutivo regional al Ayuntamiento era que la Consejería de Cultura mantendrá su aportación a la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) en 194.000 euros, después de que el anterior equipo hubiera previsto una reducción de 50.000 euros en esa partida, y colaborará en otros eventos importantes como el centenario del nacimiento de Miguel Delibes.

«Desplantes y chantajes»

«Este gobierno no se mueve por amenazas, desplantes, ni chantajes de otros», garantizó Igea, que no quiso referirse a las declaraciones de Óscar Puente en la mañana de ayer en las que aseguró que si la Junta no aumentaba su financiación por encima de los 130.000 euros la expulsaría del patronato del festival.

No obstante y para aliviar la tensión, el vicepresidente aseguró que la próxima semana se enviará una convocatoria de reunión al Consistorio dirigida a la concejala del área, Ana Redondo, que «podrá acudir acompañada de quien quiera». Igea ya dejó claro que él estará en la reunión y que no tiene «ningún problema» si Puente decide asistir.

«Sobre todo me da pena porque a los ciudadanos no les gustará ver este tipo de situaciones», lamentó el consejero de Cultura, Javier Ortega, quien también quiso mostrar su punto de vista y tendió la mano al Ayuntamiento para llegar a un entendimiento. También se pronunció sobre el rifirrafe el PP regional, su portavoz en las Cortes, Raúl de la Hoz, pidió a Igea y Puente «más diálogo, moderación y templanza».