Igea no valora «candidatos» y dice que los consejeros se conocerán «más pronto que tarde» El portavoz de Ciudadanos insiste en que la composición se sabrá la «semana que viene»

ABC Valladolid Actualizado: 12/07/2019 12:03h

El portavoz de Ciudadanos en Castilla y León, Francisco Igea, ha rehusado a valorar los candidatos a las consejerías de la Junta que han aparecido estos últimos días en los diferentes medios de comunicación y asegura que la conformación del equipo de Gobierno autonómico se conocerá la semana que viene «más pronto que tarde», informa Europa Press.

Igea, que será vicepresidente de la Junta y consejero de Regeneración y Transparencia, ha bromeado a preguntas de los periodistas, minutos antes de la toma de posesión de Alfonso Fernández Mañueco como jefe del Ejecutivo regional, sobre los nombres que han aparecido en los diferentes medios de comunicación. «Leo a menudo la prensa para saber lo que he hecho el día anterior», ha ironizado para insistir en que es a Fernández Mañueco, como presidente, el que los tiene que «confirmar».

«Pueden ser los nombres que aparecen en la lista, o pueden ser otros, pero hablar de ello hoy no me parece ni elegante ni correcto», ha sentenciado para insistir en que la composición se conocerá la «semana que viene», sin entrar a especificar si será el lunes o no. «Espero que más pronto que tarde», ha concluido.