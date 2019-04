Horario e itinerario de las procesiones del Domingo de Ramos en Castilla y León

Nuestra Señora de los Infantes acompaña a Jesús en Ávila

ICAL

En Ávila se encargan de su organización los Padres Franciscanos, con la colaboración de la Archicofradía de la Real e Ilustre Esclavitud de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Medinaceli y Juventud Antoniana. La procesión parte de la Catedral a la finalización de la misa a las 11.00. Junto a la «Entrada Triunfal de Jesús en Jerusalén», se porta el paso de Nuestra Señora de los Infantes.

El recorrido de la procesión es el siguiente: Catedral, Plaza de la Catedral, Arco del Peso de la Harina, C/ San Segundo, Plaza de Santa Teresa, C/ Comandante Albarrán, C/ Duque de Alba, C/ Isaac Peral, Plaza de Santa Ana, Paseo de la Estación, C/ Ferrocarril, Glorieta Villeneuve sur Lot, C/ la Sierpe, Glorieta de Jesús de Medinaceli, Plaza de San Antonio y Convento de San Antonio.