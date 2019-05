Elecciones autonómicas 26-M Herrera, sobre el respaldo de Valdeón a Igea: «He recibido una puñalada» «La actividad política la realizan seres humanos que pensamos, hacemos y sentimos como tales. A veces, incluso con criterio propio», ha señalado la expopular en Twitter

El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, reconoció ayer que había recibido «una puñalada», en referencia, sin citarla, a la decisión de la ex vicepresidenta del Ejecutivo autonómico, Rosa Valdeón, de mostrar su apoyo público al candidato de Ciudadanos Francisco Igea.

Durante un acto electoral en León, Herrera, quien en ningún momento ha nombrado ni a Valdeón ni se ha referido a la decisión concreta de su ex vicepresidenta, remarcó que «en política, "la lealtad siempre es un valor». «Hoy quiero decir una cosa aquí: Ahora cierro mi trayectoria política, pero os garantizo que de donde nunca me iré es del PP porque es mi casa», contrapuso.

Esta misma mañana, ha respondido esta misma mañana a críticas y comentarios con un tuit: «La actividad política la realizan seres humanos que pensamos, hacemos y sentimos como tales. A veces, incluso con criterio propio», ha señalado la ex popular, quien también ha añadido en el mismo mensaje que «se puede dejar» el ejercicio de esta actividad -política-, pero «nunca» el «compromiso personal y social».

«Esto no tiene nada que ver con mi vuelta a la política. Se tiene que ver como un compromiso personal hacia una persona que creo que ha dado la cara y se ha rodeado de un buen equipo»,señalaba ayer Valdeón cuando se dejaba ver con Igea. Es más, un compromiso, precisó, con una persona que defiende lo que ella siempre ha defendido: transparencia, acabar con los caciquismos y la corrupción.

Rosa Valdeón confió en que este gesto no la convierta en foco mediático, y si alguno lo hace será porque no sabe dónde dar. «Quien quiera ver estas lecturas pues que las vea». «No voy en ninguna lista», dijo, e incidió en que no se siente incómoda porque hubiera apoyado del mismo modo a buenos amigos suyos en el PP si la hubieran invitado, aunque, ironizó, igual no los tiene. En el momento en el que pronunciaba estas palabras, el candidato del PP, Alfonso Fernández Mañueco, celebrara un mitín a escasos metros de la plaza de Viriato, en el Teatro Ramos Carrión.