Prisión provisional, comunicada y sin fianza para el presunto asesino de una mujer en Mansilla de las Mulas (León)

El Juzgado de Instrucción número 1 de León acordó en la noche de ayer el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, del hombre de 28 años detenido como presunto autor del asesinato de una mujer de 36 en la localidad leonesa de Mansilla de las Mulas en la madrugada de este lunes.

El varón está siendo investigado por un delito de homicidio o asesinato, dentro de una instrucción de la que se inhibirá el Juzgado número 1 en favor del Juzgado de Instrucción número 4 de León, competente en violencia sobre la mujer, al considerar los investigadores que se trata de un caso de violencia de género.

Horas antes, el presunto asesino había confesado a los vecinos la autoría de los hechos. «La maté», dijo a uno de ellos . «Cuando me fui a la cama estaban discutiendo. Después, oímos un golpe muy fuerte y no se oyó más. Fue cuando se acabó todo», relataba también el mismo en declaraciones a la agencia Ical, recordando que ya no vivían juntos aunque «sí hubo un tiempo que lo hicieron». Contra el presunto agresor no existían denuncias previas. Como él, otros vecinos de la mujer -hija de un hostelero y «muy conocida en todo el pueblo»- aseguraron ayer que las peleas entre ambos eran habituales. «Se enfadaba mucho con ella, pero no esperaba que fuera a matarla», destacó otro.

Los hechos se produjeron pasada la medianoche, hacia la una de la madrugada, en un bloque de la calle Villa del Lil de la localidad. Al parecer, el joven forzó la puerta del portal y la de la vivienda y tras una pelea que acabó con un golpe «muy fuerte», abandonó el edificio, volvió y bajó de nuevo.

Las actuaciones, tal y como señalaron fuentes del TSJCyL, han sido declaradas secretas.

Mientras, en Mansilla de las Mulas se vive con «dolor» y «consternación» la muerte de su vecina Paula M., la joven de 36 años asesinada. Entre los que manifestaron su «repulsa» ayer, el alcalde de la localidad de Mansilla de las Mulas, Miguel Ángel Gago, que avanzó que este martes se celebrará en la plaza del Consistorio, a las 12 horas, una concentración como señal de condena. Afirmó, además, que en el Ayuntamiento ondeará una bandera con un crespón negro. Una medida a la que se sumó el Ayuntamiento de Villaturiel, al que pertenece la familia materna de la joven.

En este caso, los días de luto serán dos y también se convocará un minuto de silencio hoy a las 12 horas.

«Rotunda condena»

Los mensajes de condena llegaron también desde otras instituciones, como la Diputación de León, o de entidades como el Club Deportivo Atlético Mansillés, en el que había jugado el joven de 28 años, que también era muy conocido en Mansilla, aunque sus raíces no estaban allí, sino en una localidad próxima. El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, también expresó su «rotunda condena» y «todo el cariño y apoyo» a la familia y amigos de la Paula M., primera víctima de violencia de género de la Comunidad este año.

El cuerpo de la joven fue trasladado al Anatómico Forense para practicarle la autopsia, mientras que el detenido continuaba aún en la tarde de ayer en dependencias de la Benemérita a la espera de pasar a disposición judicial. Sobre el caso se ha decretado secreto de sumario, por lo que no se han facilitado más detalles.Tras conocer los hechos,