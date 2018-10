Política La dimisión de una edil de IU en Zamora debilita a Guarido a 8 meses de los comicios La concejala de Bienestar Social dice que ha sufrido presiones y no ha tenido el apoyo de su grupo

No ha llegado a los tres años en el puesto y en su marcha la concejala de Bienestar Social de Zamora, María José González Torijano, de Izquierda Unida, desveló ayer su desencanto con la política y con sus compañeros de Corporación, lo que pone entre las cuerdas al alcalde, Francisco Guarido, a ocho meses escasos de las elecciones municipales de 2019. La concejala de IU renunció a continuar en su puesto e hizo pública esa decisión en una carta remitida a los medios de comunicación en la que manifestó públicamente que en muchas ocasiones no ha sentido el apoyo de los otros integrantes del grupo municipal de IU. También reconoció que en los casi tres años en los que ha ocupado el puesto como concejala delegada del área de Servicios Sociales se ha dado cuenta de que el «mundo político» no es para ella. De hecho, en su labor como edil manifestó haber hecho un trabajo «muy difícil prácticamente en solitario» y confesó que sufrió «muchas presiones y momentos complicados».

La edil, que es psicóloga de profesión y ha estado vinculada a los movimientos asociativos de la educación pública y los padres de alumnos, accedió al cargo de concejala delegada de Bienestar Social en noviembre de 2015, tras la dimisión por motivos personales de su predecesora en el cargo, Rosario Escudero, y la renuncia de otros tres candidatos que iban por delante de ella en la lista municipal de IU, en la que ocupaba el duodécimo puesto. Su sustituta será la número catorce de la lista municipal, María Inmaculada Lucas Baraja, según anunció el equipo de Gobierno municipal del Ayuntamiento de Zamora a las dos horas de hacerse pública la dimisión. González Torijano explicó que inició su trabajo como edil «con mucha ilusión y ganas de hacer muchas cosas» y que durante los casi tres años que ha estado al frente de Bienestar Social en todo momento ha llevado a cabo su trabajo «con honestidad, responsabilidad y coherencia» con sus convicciones.

Pérdida de confianza

Sin embargo, «con el tiempo me he ido dando cuenta que nada es lo que parece y que este mundo político no es para todos», argumentó sobre su marcha, tras apuntar también a que durante el tiempo que ha estado de concejala poco a poco ha ido perdiendo la confianza que tenía en quienes le designaron como aspirante. Fue esa confianza la que le llevó a aceptar el cargo y, sin embargo, con el paso del tiempo vivió momentos en los que se llegó a sentir sola y sin el apoyo de sus compañeros de grupo político. Ese desencanto contrasta con las buenas palabras que tuvo para los funcionarios con los que trabajó, ya que en la misiva de despedida agradeció la acogida y ayuda que le prestaron los trabajadores de la concejalía con los que colaboró más estrechamente y las asociaciones y entidades ligadas a su área que conoció más de cerca en base a su cargo. La edil apuntó como uno de los motivos de su pérdida de confianza en su grupo a «un grave problema familiar de gran trascendencia» que tuvo y frente al que se vio «sola y sin el apoyo de muchos de sus compañeros».

El equipo de Gobierno quiso restar importancia a la dimisión y el alcalde, Francisco Guarido, manifestó tras la Junta de Gobierno Local que la edil le había comunicado su intención de dimitir el pasado lunes, un día antes de formalizar ayer su marcha, y que a su juicio la pérdida de confianza que alegó la concejala responde a una percepción «puramente subjetiva». Al respecto, recordó que los demás integrantes del grupo municipal de IU sí tenían «plena confianza en su actividad y en su labor» y fue ella la que dejó de confiar en Izquierda Unida. Guarido afrontó la dimisión «con normalidad» y opinó que el hecho de que pierda un edil hasta que se produzca el relevo efectivo tampoco tiene por qué afectar a la aprobación de los asuntos municipales que se lleven a pleno. Desde la oposición, el PP no lo tiene tan claro y ya ha advertido de la paralización que supondrá el hecho de que la cartera de Bienestar Social permanezca sin titular hasta que tome posesión la nueva edil, lo que puede demorarse entre un mes y un mes y medio.

Tercera remodelación

La sustitución de González Torijano será la tercera remodelación que acomete el actual equipo de Gobierno municipal después de que hace tres años dejara su puesto por motivos personales Rosario Escudero y el pasado año dimitiera un edil no adscrito, lo que dio entrada a una nueva concejala del PSOE para reforzar el equipo de Gobierno municipal de IU y PSOE que así pasó a sumar doce ediles, ocho de IU y cuatro del PSOE, frente a los diez del PP, dos de Ciudadanos y una concejala no adscrita. En aquella ocasión se hizo patente la primera brecha entre IU y PSOE a cuenta de las áreas municipales que debía asumir la edil socialista que entró en la Corporación municipal y que el PSOE pretendía que asumiese alguna concejalía de gran peso sin conseguirlo.

Aunque el equipo de Gobierno municipal espera que la dimisión de González no traiga nuevos sobresaltos en el Ayuntamiento, lo ajustado de los números en las votaciones en pleno hace que todo esté abierto. Prueba de ello es que en el último pleno antes de esta dimisión, la concejala no adscrita Cruz Lucas, que concurrió a las elecciones en la lista socialista, votó conjuntamente con Ciudadanos y PP a la hora de sacar adelante las mociones de urgencia que llevaron a la sesión plenaria. Sin embargo, en los presupuestos la votación en el pleno parece asegurada fruto de un pacto entre el equipo de Gobierno de IU-Podemos, los ediles de Cs y la concejala no adscrita.