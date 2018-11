Un cuadro del pintor segoviano Alberto Reguera, entre los regalos de los Reyes al presidente de China Don Felipe y Doña Letizia obsequieron al dirigente con el lienzo «Abstracto Naturalezas Flotantes»

El lienzo «Abstracto Naturalezas Flotantes», del pintor segoviano Alberto Reguera, fue uno de los regalos con los que Sus Majestades los Reyes Don Felipe y Doña Letizia obsequiaron en tras la cena de anoche al presidente de China, Xi Jinping, y su esposa, de visita oficial en nuestro país. A la obra pictórica se sumaron un balón de fútbol firmado por los jugadores de la selección española y la camiseta oficial serigrafiada con el nombre del presidente chino y el número 8.

El artista, que vive a caballo entre Madrid y París, es uno de los creadores contemporáneos más valorados en el país asiático, en donde ha expuesto en varias ciudades. Una de sus últimas grandes exposiciones en China tuvo lugar hace cinco años, «Blue Expansive Landscape», que se pudo ver en el University Museum and Art Gallery of Hong Kong y que el artista calificó como «una de las más importantes» de su carrera «por la importancia y el prestigio internacional del Museo, por la envergadura del número de obras, y por ser en Hong Kong, uno de los centros mundiales del arte hoy día». No es la única incursión del segoviano en el país asiático, ua que anteriormente protagonizó otra muestra en el Sculpture Square de Singapur, en 2007, en Shanghai en 2012 y las tres exposiciones que anteriormente había protagonizado en Hong Kong, donde está representado por la Karin Weber Gallery.