«Una cosa es cambiar de partido y otra querer pasar de un cargo a otro» El PP equipara las marchas de Rodríguez y Clemente a Cs y el PSOE mide las críticas

«Una cosa es intentar pasar de un partido a otro, y otra es querer pasar de un cargo a otro». Con estas palabras, el secretario general del Partido Popular de Castilla y León, Francisco Vázquez, metía ayer en el mismo saco a la exsocialista Soraya Rodríguez y a la expopular Silvia Clemente tras el abandono de sus partidos de toda la vida y su rápido fichaje por Ciudadanos. Los marchas que el número dos del PP en la Comunidad tachó de «oportunismo político». Y es que no se cree las explicaciones dadas por ambas para el cambio de chaqueta y consideró que le parece igual que el anuncio de lo hicieran «en 48 horas que en 26 días» tras su abandono de las siglas con las que durante veinte años ambas ocuparon cargos en la primera línea política. Soraya Rodríguez fue secretaria de Estado en el Gobierno de Zapatero, eurodiputada y portavoz del PSOE en el Congreso, y Clemente abandonó el PP dimitiendo como presidenta de las Cortes de Castilla y León tras ser consejera de tres carteras diferentes entre 2001 y 2015.

Caso distinto, señaló Vázquez, es el del exsocialista y quien fuera director general de la Policía, Joan Mesquida. Es normal, dijo, que «tenga su cabida en otra fuerza política» ya que el PSOE «ha cambiado de opinión». Por contra, los casos de Clemente y Rodríguez son de «oportunismo político» para pasar «de un cargo a otro». Y advertencia también a Ciudadanos con su política de fichajes «entre comillas». No se trata de «una liga profesional de fútbol», señaló el número dos del PP, para quien esto supone una «demostración palpable» de que la formación de Albert Rivera no tiene personas para su proyecto y tiene que estar «intentando que los principios de otras personas se pasen a esta formación».

«Las personas que no tienen valores ni principios buscan acomodo en los partidos que tampoco los tienen», espetó el portavoz del PP en las Corte de Castilla y León, Raúl de la Hoz. Y según la exministra de Agricultura y cabeza de lista del PP al Congreso por Valladolid, Isabel García Tejerina, la marcha de Soraya Rodríguez del PSOE a Ciudadanos «da una idea de la deriva de un partido y de otro».

Críticos en el fondo, pero más suaves en las formas se mostraron en general desde las filas socialistas, donde la confirmación del rumor a voces de que quien fue su portavoz parlamentaria se sumaba a la lista de la formación naranja tuvo repercusión nacional. La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, desdeñó el fichaje. «Los socialistas estamos todos en el PSOE, todos», se limitó a responder en declaraciones recogidas por Ep.

Algo más allá fue el ministro de Agricultura, Luis Planas, quien tachó el movimiento de «lamentable». «No entiendo que se pueda cambiar de ideas y de partido en menos de treinta días», señaló el político andaluz. Desde esta tierra llegó otra de las críticas más fuertes, la de la dirigente del PSOE y expresidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, a quien precisamente apoyó Soraya Rodríguez en las primarias contra Pedro Sánchez por la Secretaría Federal. «Como para mí, mi partido es mi familia, que es lo que llevo dentro, lo llevo en el ADN y es mi casa, estas cosas me parecen brutal, no encuentro palabras y me duele que se haga eso», censuró Díaz sobre la marcha de quien fue su compañera de filas y una de las más críticas con la política territorial de Sánchez. Y en Valladolid, tierra de Rodríguez, el cabeza de lista al Congreso, Javier Izquierdo, rechazó comentar el fichaje. «Todo el mundo sabe lo que ha ocurrido» y «corresponde a otros» pronunciarse» se limitó a decir.

Con mejores ojos, evidentemente, fue recibida la incorporación en Ciudadanos, donde varias voces, entre ellas la de Luis Garicano, número uno en la lista a las europeas en la que Rodríguez será la tres, defendió que el fichaje se debe a que la vallisoletana ha sido «fiel» a sus principios, pues quien se ha movido es el PSOE.

«Por encima de diferencias políticas hay consensos importantes y retos importantes a los que hay que hacer frente los próximos cinco años, que me permiten estar trabajando en la candidatura de Ciudadanos», defendió ayer la propia Rodríguez, quien, en Onda Cero incidió en su incorporación a la lista de Cs como «independiente».