Con los guantes puestos -y no sólo como medida de protección frente al coronavirus- regresaron ayer sus señorías al hemiciclo de las Cortes de Castilla y León en el primer pleno de control tras más de dos meses por la alerta sanitaria y el estado de alarma por la crisis del Covid-19. Pero con dos guantes distintos sobre todo entró el PSOE, el grupo mayoritario de la Cámara, al ring del hemiciclo: si por un lado mostró el blanco de mano tendida al acuerdo, en la otra escondía el de boxeo para golpear a la Junta de Castilla y León. Críticas laterales y también directas por la gestión y actuación durante esta más de ocho semanas.

Si el presidente de la Junta, el popular Alfonso Fernández Mañueco, y el portavoz socialista, Luis Tudanca, comenzaron a caldear la sesión con el primer cara a cara de la jornada evidenciando sus diferencias, pero mostrando también su disposición al acuerdo -hoy se sentarán a dialogar-, fue la vicesecretaria de Organización del PSCL y vicepresidenta de la Mesa de las Cortes, Ana Sánchez, quien intentó entrar el cuerpo a cuerpo. Minutos después, en el tercer asalto de la sesión, llegó a insinuar la posibilidad de una moción de censura para tumbar a Mañueco en plena pandemia.

Pero golpeó en hueso en el «gancho» lanzado al vicepresidente y portavoz del Ejecutivo regional, Francisco Igea (Cs). «Si no pueden, póngase detrás de Luis Tudanca, que jamás ha dejado de estar al lado de Castilla y León», espetó Sánchez tras una encendida intervención en la que no olvidó recordar que el suyo fue el partido más votado y acusó a la Junta de no haber sido «diligentes» ni «honestos» en esta crisis. Eso sí, cuidándose mucho en focalizar en Mañueco y el PP los golpes y sí «reconocer» el trabajo cual «llanero solitario» de la consejera de Sanidad, Verónica Casado, nombrada por Cs, partido al que tampoco aludió.

«Hemos callado cosas»

«Ni así lo va a conseguir, señora Sánchez. No nos vamos salir de nuestro carril», replicó Igea. «Todos hemos cometido errores, pero quizá de los errores más gordos que he visto yo en esta crisis es lo que ha intentando hacer usted hoy aquí», incidió Igea. Cortaba de un plumazo las alas a las insinuaciones de la número dos socialista, a la vez que insistía en defender que han sido «leales de una manera extraordinaria» con el Gobierno central, pero, sobre todo, «con los ciudadanos». Una «lealtad» y peticiones en función de lo que consideraban «necesario» -como prorrogar el estado de alarma- que incluso les ha «costado serios disgustos a nuestros partidos», señaló en alusión a PP y Cs.

«No han tenido lealtad», tampoco con los castellano y leoneses, «sobre todo el señor Mañueco», recriminó Ana Sánchez, quien consideró que desde la Junta «no han sido honestos» y han acusado una «falta de diligencia clamorosa» en esta crisis. «Sean humildes», reclamó la parlamentaria socialista, quien también exigió a Igea que pida a Mañueco -sentado a su lado en el escaño- «que sea valiente y por una vez anteponga Castilla y León a los intereses espurios del suicida e irresponsable (Pablo) Casado».

Pero ni por esas Ana Sánchez consiguió la crítica al Gobierno central, aunque Igea reconoció que se han «callado cosas, que seguimos callando y vamos a seguir callando». Y mucho menos abrir ni siquiera un resquicio de posibilidad a que Cs ampare una moción de censura para derrocar a Mañueco.

El de Igea y Ana Sánchez no fue el único cara a cara marcado por las discrepancias, sobre todo por parte de los procuradores socialistas, que uno tras otro, cada vez que encendían el micrófono, se afanaron a la vez en criticar a la Junta y defender o escudar al Gobierno de su también líder nacional.

«Entre todos, mejor»

Y eso que Mañueco y Tudanca abrían la sesión con la mano tendida al diálogo y el entendimiento. Hoy se verán las caras para intentar dar el primer paso. «Vamos a sentarnos cuanto antes, porque es en beneficio de todos», brindó el presidente de la Junta al líder socialista, además de abrir al reto de fuerzas políticas y agentes sociales y económicos el diálogo para armar un «gran pacto» ante una «crisis sin precedentes» en la que «ningún gobierno por sí solo puede adoptar medidas suficiente», sino que han de articularse «entre todos». «Vamos a sentarnos, a trabajar juntos. Entre todos lo haremos mejor. Las personas de Castilla y León lo merecen», subrayó Mañueco, quien ofreció «mañana mismo -por hoy-» para esa cita. Y Tudanca sí cogió este «guante», aunque advirtió de que han pasado ya dos meses y «no podemos esperar más», pues de lo contrario «vamos a llegar tarde y no van a perdonarnos». «Más prudencia en sus palabras y más decisión en su Gobierno», reclamó Tudanca, quien además de sacar pecho por la acción del Ejecutivo de Pedro Sánchez en esta crisis afeó al presidente de la Junta estar más ocupado en la «propaganda» que «en la gestión».

«Creo que hemos gestionado la situación de la mejor manera posible», defendió Mañueco, quien también coincidió en la portavoz de Cs, Ana Carlota Amigo, en la necesidad de remar juntos para hacer frente a una «realidad cruda» y que será «muy dura». Un entendimiento, subrayó Mañueco, «abierto» a «todas» las fuerzas políticas y en el que «tenemos que hacer un esfuerzo de generosidad y de aportar» y hacerlo «desde el ofrecimiento y el diálogo».

