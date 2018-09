Sociedad Los comerciantes piden a la Junta que acometa «de una vez» la competencia desleal de la venta «on line» Reclaman una regulación del sector y agradecen a la consejera Pilar del Olmo que haya abierto el debate sobre la problemática del comercio tradicional

Los comerciantes han solicitado a la Junta y al resto de administraciones que «dentro de sus competencias» regulen el sector y acometan «de una vez por todas» asuntos como la competencia desleal que ejerce la venta «on line» en cuanto a su fiscalidad, la venta ambulante «descontrolada y no organizada» o la proliferación de grandes y medianas superficies invocando a una directiva europea que está siendo cuestionada y matizada por otros países «entre los que no se encuentra España».

Después de las declaraciones de la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, en las que puso como ejemplo la posibilidad de cobrar por probarse productos, La Confederación Regional de Comercio de Castilla y León (Conferco) defendió que lo que tienen que hacer los gobernantes es «regular y legislar» y no «tutorizar» las actividades económicas, en especial cuando «se desconoce por falta de interlocución y comunicación con el sector».

Menos puestos de trabajo

Desde Conferco se recordó que se están mermando, no solo la competitividad, sino también el número de puestos de trabajo, en un sector que emplea a más de tres millones de personas y que supone el once por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) nacional. Por ello, entendieron que las manifestaciones de la consejera han dañado y perjudicado a la pyme del sector, y en concreto a determinados subsectores que «no están atravesando sus mejores momentos» que están «amenazados» no solo por la competencia sino también por la «complacencia y permisividad» de los gobernantes.

En un comunicado, Conferco ha agradecido a Pilar del Olmo que haya abierto el debate sobre la problemática del comercio tradicional y la invitaron a mantener «todas aquellas reuniones necesarias para que lo conozca» a través de sus propios protagonistas, que son los comerciantes y las organizaciones del sector, que son los «interlocutores válidos» que proponen y defienden al sector.