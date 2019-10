De «chulo de bar» a «liante»: crece el nivel de insultos entre Puente e Igea El vicepresidente de la Junta ve «inaudito» que el alcalde cancele una reunión por estar él mientras que el regidor justifica su decisión por creer que «no pinta nada» en una cita sobre cultura

I. JIMENO / M. ANTOLÍN Valladolid Actualizado: 02/10/2019 08:50h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Puente anula una reunión con el consejero de Cultura tras «autoinvitarse» Igea a la reunión

Después de unos días de tregua en la que parecía que habían enterrado el hacha de guerra, el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, y el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, sacaron ayer de nuevo toda su munición dialéctica para dispararse a quemarropa. No llegaron a hacerlo cara a cara, pues precisamente una reunión en la que se iban a sentar en torno a la misma mesa fue el motivo del nuevo desencuentro, pero sí dieron un paso más allá en esa tensa relación que mantienen. Del insulto por Twitter a las declaraciones en las que ni uno ni otro se mordió la lengua en el ataque. Un comportamiento «como un chulo de bar» o «actuar como un niño con un caramelo» fueron algunas de las perlas que se lanzaron ayer Igea y Puente, mutuamente, a la vez que insistían en que personalmente no tienen problema alguno entre ellos.

Todo a cuenta de una reunión prevista para ayer por la tarde -pero que no se celebró- entre el alcalde de Valladolid y el consejero de Cultura, Javier Ortega, a la que decidió sumar también su asistencia el vicepresidente de la Junta. Pero, por la mañana, horas antes de la cita, el regidor vallisoletano decidía anularla bajo el argumento de que él pretendía reunirse con el consejero e Igea se había «autoinvitado».

«La verdad, es que es tan sorprendente que uno no tiene palabras», comentó el también consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior ante el plantón «inaudito» y «nunca visto». Tachó la decisión de Puente de «falta de respeto absoluta» a la ciudadanía que «nosotros no estamos dispuestos a tolerar». «Si no respetas a las instituciones, no respetas a los ciudadanos», consideró Igea, quien insistió en que «nosotros somos quienes decidimos quién nos representa» por parte del Gobierno autonómico y si se «eleva» el «nivel» de quienes acuden. «Nadie viene a casa de otro a decir dame financiación, pero el protocolo te lo pongo yo. Una falta de educación evidente», recriminó el también líder de Ciudadanos en Castilla y León.

«No pinta nada»

«No pinta nada en la reunión, salvo que quiera tutelar a su consejero o considere que no tiene la capacidad necesaria», aseguró Puente, visiblemente molesto con lo que calificó como «inmadurez política» del vicepresidente de la Junta, al que acusó de ser un «liante». «No entiendo qué es lo que busca. Ha preferido que no haya reunión si él no estaba en ella», expresó el regidor, quien consideró que la «autoinvitación» de Igea denota «inmadurez» del consejero y «es una cuestión de educación». «Ni siquiera nos ha preguntado sobre su asistencia ni ha dado una explicación sobre por qué quería acudir», consideró el alcalde, en una visión muy alejada sobre el encuentro a la sostenida por el propio Igea, quien consideró «inaudito» que Puente se escudara en su asistencia para no acudir. «Esto no lo he visto en mi vida. En mi casa no me dice usted quién lo organiza o cómo se organiza», subrayó.

Y afeó que Puente «se pase semanas y meses quejándose de que qué poco caso nos hacen y cuando la Junta está dispuesta a darte más ayuda, más financiación y eleva su nivel de representación para darle más importancia al encuentro, tú te comportes, con todos mis respetos, como un chulo de bar».

Así que ni uno ni otro se bajaron del burro de su posición, defendiendo su actuación, y eso que sí coincidieron en desvincular este nuevo encontronazo de su relación personal. «No tengo problemas personales en la administración. No puedo guiarme ni por mis filias y ni por mis fobias» en el ámbito institucional, defendió Igea. «Como vicepresidente de la Junta, le respeto y creo que debemos tener una relación institucional», aseguró Puente, quien dijo que «no» conoce ni ha tenido trato ni problemas con Igea. Es más, aseveró que si hubiese sido el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, quien hubiera anunciado su presencia en la reunión, tampoco habría asistido. Y es que según el alcalde vallisoletano, en un una cita para abordar cuestiones de índole cultural como la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci), el centenario del nacimiento de Miguel Delibes o el Teatro Calderón, el vicepresidente de la Junta y consejero de Transparencia «no pinta nada». «No creo que tenga precedente en la historia política de este país», recalcó «perplejo» el alcalde sobre la postura del también portavoz de la Junta.

Dispuestos a la reunión

Pese a todo, Puente consideró que no existe ruptura institucional entre el Consistorio y el Gobierno regional, aunque sí solicitó a la Administración regional a que inste a Francisco Igea a que deje de «hacer el numerito» y de «actuar como un niño con un caramelo».

«Soy el vicepresidente de todo el Gobierno», defendió Igea y que el regidor tenía «plena constancia» desde «hace días» de que él acudiría a la reunión. «El alcalde de Valladolid, lamento informarle, de que sólo es alcalde de Valladolid, ni más ni menos», recalcó el vicepresidente, quien incidió en que está al mismo nivel que otros regidores de la Comunidad.

Y la «importancia» de los temas a tratar es lo que determina quién asiste por parte de la Junta, insistió Igea, quien se mostró «absolutamente dispuesto» a reunirse con «el alcalde, la concejal o el jefe del servicio de Cultura» e incluso a recoger las peticiones en papel vía ujier.

No conforme con sus declaraciones matinales, por la tarde vía Twitter, Puente incidió en las críticas. «Debo decir que en mi caso al menos se queda en los insultos. A sus compañeros de partido, al parecer, los amenaza», escribió en un tuit, al que siguió otro en el que dijo que «no es inverosímil» las amenazas por las que Igea tendrá que declarar en el Tribunal Superior de Justicia tras la denuncia de una militante.