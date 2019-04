Casado apuesta de nuevo por Ávila con Ana Collado en la lista europea Elige a la exempresaria y asesora de Aznar y Rajoy tras la retirada de Agustín Díaz de Mera

I. J. Valladolid Actualizado: 02/04/2019 09:23h

De nuevo Ávila es la provincia de Castilla y León en la que el Partido Popular ha encontrado su candidato con orígenes en Castilla y León para la lista a las elecciones europeas, pues se trata de una candidatura igual para toda España. La empresaria abulense Ana Collado es el nombre por el que apuesta Pablo Casado, que ayer dio a conocer en Madrid la lista completa, que encabeza la exministra Dolors Montserrat. Casado tira de la provincia por la que logró su acta de diputado en las últimas citas electorales y reserva un hueco en la candidatura a Castilla y León tras la retirada del también abulense Agustín Díaz de Mera, quien tras quince años en el Europarlamento comunicó hace unos meses que no quería seguir.

Doctora en Sociedad de la Información y consultora especialista en Educación, ha trabajado tanto en el sector público como privado y es colaboradora en medios de comunicación. Fue asesora especial de los expresidentes José María Aznar y Mariano Rajoy antes de dedicarse al sector privado, aunque ahora, reconoce, no ha podido decir que no a la llamada de Casado. Afiliada al PP desde 2004, no ha tenido cargos en el partido y asume su incursión en la lista como un reto particular y con una especial mirada hacia los jóvenes. «Hay el riesgo de que los jóvenes se dejen cautivar por los cantos de sirena de los populistas». advirtió en declaraciones a Ical.

Ocupa el puesto decimoquinto en la candidatura. En las elecciones de 2014, el PP logró 16 escaños. Precisamente el decimosexto en la lista fue Agustín Díaz de Mera.