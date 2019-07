Alfonso Fernández Mañueco: «El compromiso con esta tierra está por encima de cualquier otra cosa» El presidente de la Junta de Castilla y León ha ofrecido un gobierno «cercano y cómplice»

ABC Vallladolid Actualizado: 12/07/2019 13:45h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, se ha propuesto este viernes hacer «realidad los sueños de la gente, sus aspiraciones y sus anhelos», hasta ofrecer a los habitantes de esta Comunidad «la mejor tierra para vivir».

Con estas palabras, pronunciadas en la parte final del discurso que ha pronunciado tras jurar su cargo de presidente de la Junta de Castilla y León, Mañueco se ha referido a una cita del poeta Pablo Neruda, nacido hoy hace 115 años, en la que planteaba que «queda prohibido no sonreír a los problemas, no luchar por lo que quieres, abandonarlo todo por miedo, no convertir en realidad tus sueños».

Para cumplir todos los retos que se ha marcado para la legislatura que arranca, Mañueco ha pedido la ayuda de todos los presentes en el acto y ha cerrado su intervención con un «ruego a Dios» para que le ayude en este propósito, informa Efe.

Se ha comprometido a ofrecer «un gobierno cercano y cómplice con la gente» porque «el respeto se gana, la honestidad se aprecia y la confianza se adquiere», aunque se ha mostrado convencido de que la «lealtad» entre los socios de gobierno -PP y Cs- será «generosa con los errores», pero también se sumarán otros rasgos como «la honradez, el esfuerzo y el compromiso», como señas de identidad. «Hago un llamamiento a todas las personas de esta tierra, se encuentren donde se encuentren. Y lo haremos desde el diálogo y el consenso con todas las fuerzas que consideren que el compromiso con esta tierra está por encima de cualquier otra cosa», ha asegurado.

Agradecimientos

Mañueco se ha emocionado al recordar a sus padres, ya fallecidos, de quienes ha recordado que aprendió «la importancia de ser buena persona, trabajadora y que no hay mejor legado que la honestidad», y también ha apelado a su familia para asumir que no podrá dedicarles tanto tiempo como el que desearía en los cuatro próximos años, aunque ha convenido con su mujer y sus hijas que «esta causa vale la pena».

En el acto han estado presentes la ministra de Industria, Comercio y Turismo en funciones, Reyes Maroto; el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno; y el presidente de la Comunidad de Madrid en funciones, Pedro Rollán.

Además, le han acompañaro el presidente nacional del PP, Pablo Casado, el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría, entre numerosos representantes del PP, como la exministra de Agricultura Isabel García Tejerina.