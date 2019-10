Abascal pide la detención de Torra «antes de que huya como Puigdemont» Denuncia la filtración de la sentencia del Procés y advierte de que al Tribunal Supremo «sólo le queda una salida: que sea otra distinta a la de los periódicos»

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha pedido este domingo que detengan al presidente de la Generalitat, Quim Torra, para que «no vuelva a ocurrir como Puigdemont», que huyó a Bruselas tras la declaración de independencia.

El líder de Vox ha reunido en la plaza de toros cubierta de la localidad vallisoletana de Arroyo de la Encomienda (Valladolid) a más de 1.500 personas, ante las que la señalado que «Torra debe ser detenido y esposado y la Abogada del Estado presentar una querella por conspiración y rebelión».

Ha criticado, además, la filtración a los medios de Comunicación de la sentencia del Tribunal Supremo sobre el Procés, un hecho que, a su juicio, demuestra una vez más «la falta de seriedad» en las instituciones. «Hay indicios preocupantes de chavismo en las instituciones españolas cuando gobierna el PSOE», ha sentenciado. Y ha advertido de que al Tribunal Supremo ya sólo le queda una salida y es que «la sentencia no sea la de los periódicos». Además, ha señalado que en Cataluña «hay una emergencia nacional» y ha denunciado que «habrá una réplica de la vergüenza del 1 de octubre y los agentes de la Policía Nacional volverán a estar en los hoteles

Santiago Abarcal ha arremetido contra el PSOE al que ha acusado de la «emergencia profanadora» que existe en España por las prisas por «profanar a un muerto en mitad de la campaña», en referencia a la exhumación de Franco. «¿Cuál es la emergencia? Solo una. Atizar el odio, el enfrentamiento y la movilización en las elecciones. El fin de la reconciliación de los españoles. No puede haber algo más mezquino, reprochable y odioso que lo que hace Sánchez», ha sentenciado. En este punto, ha llamado «radical» al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, por incitar al «odio entre españoles» y «destruir» la transición y su reconciliación.

El Hormiguero

El presidente de Vox se ha referido también a su paso por el programa de televisión «El Hormiguero» en la que reconoció que «no lo pasé bien, fue una entrevista desagradable pero estoy satisfecho porque no dimos un paso atrás en nuestras convicciones». Ha lamentado, además, que el presentador, PabloMotos, se justificase al comenzar el programa. «y yo me pregunté que a quién he matado, a quién he violado, a quién he secuestrado o a quién he robado», al tiempo que se ha felicitado de que «les ha salido el tiro por la culata», al ser el político más visto en los doce años de historia del programa y solo superado por Bertín Osborne e Isabel Pantoja.

Por último, ha denunciado la denunciado la «dictadura progre», y el «consenso progre» que agrupa a todos los partidos que «se han vuelto a meter en la melé centrista que es la nada, la falta de convicción».