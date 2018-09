Villaseca de la Sagra Sartenero, un novillo de vuelta al ruedo Puerta grande para Francisco de Manuel, que corta una oreja a este magnífico ejemplar de Baltasar Ibán

Seguramente, Francisco de Manuel había soñado varias veces con un maravilloso, elegante y codicioso novillo como Sartenero, de Baltasar Ibán, que le hiciera sentirse torero, como si el diestro madrileño estuviera en el salón de su casa dando derechazos y naturales. Y ese deseo lo vio cumplido este viernes en la plaza de toros de Villaseca de la Sagra, de donde Francisco de Manuel salió por la puerta grande. Sartenero fue un novillo de vuelta al ruedo, y así se le premió.

El madrileño Carlos Ochoa dibujó unas aseadas verónicas a un novillo que recibió una sola vara y un mal tercio de banderillas. Con todo, el utrero llegó al último tercio muy codicioso y con fuerza, aunque hubiese necesitado una entrada más al caballo. Ochoa inició su faena por la derecha sin lucimiento. Con la izquierda logró tres series de naturales, en los que hubo alguno muy templado ante la fuerza del novillo, que llegó a la espada con la boca cerrada. Por culpa de una estocada un poco caída y dos descabellos, el madrileño perdió una oreja.

El segundo de Ochoa salió muy distraído y, aunque recibió una larga vara, llegó a la muleta sin paliar el defecto. El diestro lo intentó pero al ver que el novillo no embestía aliñó, con buen criterio, su faena. Mató de una estocada casi entera y tres descabellos.

Ángel Téllez recibió al segundo de la tarde con unas aireadas verónicas, rematadas con una revolera. El novillo recibió una sola vara y David del Prado, en el tercio de banderillas, se lució con suaves capotazos. Téllez no encontró las distancias que el novillo requería y, cuando lo hizo, logró algún buen muletazo con ambas manos. Terminó con manoletinas ante un novillo que no abrió la boca durante la lidia. Después de un pinchazo, de un aviso y de una estocada, hubo una petición de oreja (más voces que pañuelos) que el presidente, con buen criterio, no concedió. A cambio, Ochoa dio una vuleta al ruedo.

Con fuerza y firmeza llegó el quinto al caballo. El picador Carlos Prieto aguantó como un jabato y rubricó un certero puyazo. Buen quite por chicuelinas de Téllez, rematadas con una media, y valiente par de banderillas de Juan Navazo. El utrero enfiló la muleta un poco quedado, si bien repetía cuando embestía, lo que aprovechó Téllez para lograr tres series de templados naturales. Perdió la oreja al matar mal, muy mal, escuchando hasta dos tardíos avisos.

Con verónicas templadas, que remató con una excelente media, Francisco de Manuel toreó a su primero, Sartenero, que empujó en una larga vara un poco trasera. El madrileño comenzó su faena de rodillas y dibujó tres templados derechazos, que culminó con el de pecho. Después, vinieron series de largos y templados muletazos, tanto con la derecha como con la izquierda, ante un novillo que no se cansaba de embestir. Al entrar a matar, muy derecho, el diestro firmó una estocada que hizo guardia y luego otra hasta la bola, que hizo rodar al novillo aparatosamente. Cortó una merecida oreja -fuertemente solicitada por el público-, que paseó por el albero. El bravo utrero fue premiado, justamente, con la vuelta al ruedo.

En el de la jota, el último, De Manuel se lo jugó todo. Después de unas verónicas para enganchar al público desde el inicio, aguantó la fuerza del novillo en la muleta y mandó con buenos pases con ambas manos. Mató de buena estocada y consiguió un oreja, que el presidente, Jesús Martín, tardó en conceder. El novillo, que prendió estrepitosamente al banderillero Agustín Marín, fue aplaudido en el arrastre. De Manuel salió por la puerta grande y es el primer candidato a ser el próximo ganador del Alfarero de Oro.