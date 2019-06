Cuatro campeones del Tour promocionan la Vuelta en Toledo Federico Bahamontes, Perico Delgado, Miguel Induráin y Carlos Sastre se citan en la salida de la carrera PRO-AM, que organiza Unipublic

Hasta cuatro ganadores del Tour de Francia se congregaron este jueves en Toledo para promocionar la próxima edición de la Vuelta Ciclista a España: Pedro «Perico» Delgado, Miguel Induráin, Carlos Sastre y el local Federico Martín Bahamontes, que a sus 90 años sigue conservando una salud de hierro.

Los cuatro, con sus ocho Tour a cuestas, se citaron en la salida de la carrera PRO-AM, una marcha cicloturista no competitiva que organiza Unipublic, la empresa que gestiona la Vuelta a España. Perico, Induráin y Sastre participaron en la prueba, pero no así Bahamontes, quien siempre presume de no haberse vuelto a subir a una bicicleta desde que se retiró.

El presidente en funciones de la Diputación de Toledo, Álvaro Gutiérrez, fue el encargado de dar la salida de la PRO-AM, de 77 kilómetros de recorrido mayoritariamente llano, con inicio y meta en el hotel Eurostars Palacio Buenavista Toledo. La ruta recorrió la provincia de Toledo, pasando por los municipios de Albarreal de Tajo y Burujón antes de regresar a la ciudad imperial. En total, participaron 11 equipos y 99 ciclistas, entre los que había otros ilustres como Óscar Pereiro, Joseba Beloki, Fernando Escartín, Haimar Zubeldia, Miguel Ángel Martín Perdiguero o Dori Ruano. A la salida también asistieron los alumnos de Sexto de Primaria del colegio toledano Fábrica de Armas.

La marcha sirvió para promocionar la próxima Vuelta a España, cuya antepenúltima etapa, de 163,4 kilómetros, acabará en Toledo tras rodar por otros municipios de la provincia como Maqueda, Escalona, Torrijos y Albarreal de Tajo el 15 de septiembre. La Vuelta de este año arrancará en Las Salinas de Torrevieja (Alicante) el 24 de agosto, y 21 etapas y 3272,2 kilómetros después acabará en Madrid el 15 de septiembre.

«El ciclismo es un deporte que destaca y enamora por su cercanía», cree Javier Guillén, director general de La Vuelta. «Por eso buscamos sumergir a nuestros socios en la mejor experiencia que puede vivir un aficionado a nuestra carrera. Nuestra intención es fidelizar a nuestros clientes transmitiéndoles la emoción y la pasión que sentimos nosotros haciendo La Vuelta», añade.