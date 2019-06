2-0:Victoria cómoda del Socuéllamos ante un flojo Móstoles Los azulones llegan a la final del «play off» de ascenso sin haber encajado un gol

La UD Socuéllamos se impuso este domingo con relativa facilidad al CD Móstoles por 2-0 y se metió en la final del «play off» de ascenso a Segunda División B después de haber vencido también en la ida por 0-1.

El Socuéllamos empezó muy fuerte y ya en el minuto 2 Kike Domínguez empalmó un gran tiro desde la frontal que obligó a un rechace muy apurado del meta Aitor. En el 14 se lesionó en un ligamento de un tobillo el visitante Álex Alonso. Esta jugada fue el preámbulo del primer gol del encuentro: en el 18 Kike Domínguez centró al segundo palo, donde Carlos García entró con todo y batió por alto la meta forastera.

El dominio local era abrumador, sin que el Móstoles se acercara al área de Luis Arellano. Así, en el 28 Carlos García lanzó uno de sus habituales saques de banda del que se aprovechó Jesús García, pero salvó Aitor. Dos minutos más tarde, el «Socu» reclamó un penalti por manos de Bourdal.

En el 40 llegó el único susto para la parroquia local cuando una falta lateral lanzada por Chupe salió rozando un poste. Y luego en la última jugada del primer tiempo, Kike Domínguez se inventó una vaselina desde campo propio que llevó el esférico muy cerca de un poste de la meta mostoleña.

La segunda parte fue de escaso bagaje técnico. El «Socu» contemporizó con el marcador, mientras el Móstoles no creó acciones peligrosas. La eliminatoria quedó sentenciada, si no lo estaba ya, en el 77 cuando un centro lateral de Carlos García lo empujó de cabeza hacia su propia a portería José Morato. En resumen, otro gran partido defensivo del Socuéllamos, que aún no ha encajado un gol en las dos eliminatorias del «play off».

LA FICHA

- UD Socuéllamos: Arellano; Carlos García (Acevedo, m. 79), Ramón, Jacinto, Zurdo; Sirera, Jesús García, Essomba, Kike Domínguez; Borja Íñguez (Parada, m. 54) y Belencoso (Chupi. m. 72).

- CD Móstoles URJC: Aitor; Chupe, Tomi Bourdal, Fratello, Alonso (Fran Montávez, m. 15); Juancar, Morato, Jime, Pantoja; Theo (José Vega, m. 46) y Samu Villa (Salmerón, m. 66).

Incidencias: Vuelta de las semifinales del «play off» de ascenso a Segunda B disputado en el «Paquito Giménez» ante unos 2.000 espectadores, un centenar de ellos del Móstoles, Se guardó un minuto de silencio en memoria de Alfonso Carrasco, seguidor del Socuéllamos que falleció el pasado domingo en un accidente de tráfico cuando regresaba de Móstoles.

Árbitro: Clemente Ortuño. Amarillas a los locales Zurdo, Essomba, Carlos García y Kike Domínguez. Por parte visitante, a Bourdal.

Goles: 1-0, m. 18: Carlos García; 2-0: Morato (propia meta).