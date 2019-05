Una ruidosa protesta de 400 bomberos forestales toma las calles de Toledo Por un convenio justo cuya firma «ha incumplido» la Junta

Unos 400 bomberos forestales de toda Castilla-La Mancha se han manifestado este sábado en Toledo para reprochar al Ejecutivo regional que no haya firmado el convenio colectivo de este sector que se ha estado negociando durante los dos últimos años, «con la excusa de que no hay presupuesto». Por ello, han pedido al próximo Gobierno que salga de las urnas el 26-M que se comprometa a firmar un «convenio digno» para mejorar las condiciones de este colectivo que presta «un servicio esencial a la comunidad», como es la protección del medio natural y la extinción de incendios forestales, informa Efe. Convocados por CCOO y UGT y tras una gran pancarta en la que se podía leer «Por un convenio digno en Geacam», los manifestantes han recorrido el trayecto que hay desde la Plaza de Zocodover hasta la del Ayuntamiento, haciendo sonar sirenas, motosierras y lanzando algunas bengalas al principio de la manifestación, lo que provocó que les amonestara la Policía Nacional ante posibles daños al patrimonio.

En declaraciones a los medios, el responsable regional de la Federación de Industria de CCOO, Ángel León, ha dicho que «hoy es un día de reivindicación laboral», en el que los bomberos forestales «han tomado Toledo», para protestar por el incumplimiento del Gobierno regional, «que ha hecho que, después de dos años negociando un convenio, con un texto consensuado sobre las condiciones de trabajo de los empleados de Geacam, nos encontramos sin nada». Dicho esto y consciente del horizonte electoral del próximo 26 de mayo, León ha expresado la total disposición de CCOO y UGT «a firmar mañana mismo, el lunes o el martes, porque todavía hay tiempo» el convenio que se ha negociado.

Así, ha reclamado a los partidos que concurren a las elecciones municipales y autonómicas «voluntad política» para solucionar este conflicto, porque los 2.300 trabajadores de la empresa pública de gestión ambiental Geacam prestan un servicio esencial a la comunidad, «que no es solo medioambiental, sino también social por el empleo que genera en los pueblos el cuidado del medio natural».

Por su parte, el secretario regional de la Federación de Empleados y Empleadas de Servicios Públicos de UGT, Luis Manuel Monforte, ha señalado que «a los políticos de turno hay que recordarles que el medio natural se protege no solo cuando les ponen delante una cámara o en campaña electoral, sino siempre», y ha anunciado que la manifestación de ayer era el inicio de una serie de movilizaciones que se prolongarán en el tiempo, «si no se consigue un convenio». Monforte ha subrayado que los sindicatos están dispuestos a firmar «ya» el convenio que se ha negociado durante los dos últimos años y emplazó al Gobierno regional «a entrar en razón», ya que no es de recibo que, después de la negociación, el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, «diga que no hay presupuesto».