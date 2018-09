Los restos de Moscardó y Milans del Bosch seguirán en el Alcázar de Toledo Podemos pretendía sacarlos, pero su propuesta es tumbada por PSOE y PP en la Mesa de las Cortes de Castilla-La Mancha

Podemos anda decepcionado porque la Mesa de las Cortes de Castilla-La Mancha tumbó este lunes su proposición no de ley para que los restos de los generales franquistas José Moscardo y Milans del Bosch fuesen retirados del Alcázar de Toledo.

«No entendemos como el Partido Socialista puede volver a pactar con el PP en cuestiones tan importantes que buscan el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica», dijo la presidenta del grupo parlamentario de Podemos, María Díaz, quien reconoció que «podíamos esperar esta posición» del PP, pero no del PSOE.

Según la dirigente del partido morado, el argumento para tumbar la proposición es que se plantea una cuestión que no es competencia del Gobierno de Castilla-La Mancha. Sin embargo, añadió Díaz, «continuamente» se abordan temas en el Parlamento regional que no son competencia de la Junta.

«Tiempo de reflexión»

Por ello, «para darles ese tiempo de reflexión» a los socialistas, Podemos presentará un recurso de reconsideración y pedirá «el informe oportuno» a los letrados de las Cortes castellano-manchegas.

Por otra parte, y siempre según la versión de Podemos, tanto PP como PSOE también argumentaron «que es una cuestión que no afecta a todos los castellano-manchegos». Algo que no comparte Díaz: «Que se lo digan a aquellas familias de Castilla-La Mancha, que somos muchas, las que estamos afectadas por esta cuestión».

La presidenta del grupo parlamentario de Podemos no entiende que sus rivales políticos no quieran cumplir la Ley de Memoria Histórica. Se trata «de una cuestión de humanidad, de cumplimiento de la ley y de derechos humanos», por lo que «no se entendería por parte de la ciudadanía» que no se hiciera.

«No es una cuestión de tiempos sino de voluntad, nadie entendería que el PSOE vuelva a pactar con el PP y es una enorme contradicción», afirmó Díaz, quien igualmente añadió: «Nadie se debería de poner en contra al cumplimiento de la ley, la ley está para cumplirla y era lo que la PNL pedía, ni más ni menos».