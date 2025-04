Pacientes de todo el mundo llaman al Hospital de Parapléjicos de Toledo por el logro en Suiza

Una enorme repercusión ha tenido en el Hospital Nacional de Parapléjicos (HNP) de Toledo la noticia de que tres parapléjicos con lesión completa han vuelto a caminar un día después de recibir un implante electrónico , técnica desarrollada por neorocientíficos suizos encabezados por el profesor Grégoire Courtine . El doctor Ángel Gil, jefe del Servicio de Rehabilitación del hospital toledano, ha contado a ABC que «desde que se conoció la noticia, e sto es un no parar de reacciones entre facultativos, personal de investigación y, sobre todo, entre los pacientes ; es una notica muy positiva porque supone la constatación y la confirmación de una línea de investigación que ya llevaba tiempo en marcha y que está dando resultados en pacientes».

No obstante, Gil ha añadido que «nuestra sensación es un poco ambivalente: primero, de alegría incuestionable porque es una aportación de gran interés; pero como nosotros estamos en contacto directo con los pacientes, no les puedes hablar de algo que no sea inmediato y ellos quieren que estos avances se les puedan aplicar ya . Así que nos toca modular el optimismo porque todavía no está aplicable de manera generalizada a los pacientes, ¡ya nos gustaría! Pero es una noticia que nos llena de esperanza , nos confirma una línea de esperanza. De momento, no es tratar ninguna lesión medular, pero sí compensar en gran medida alguna de las consecuencias que tiene una lesión medular», explica.

Lo primero que preguntan los pacientes del HNP es cuándo va a estar disponible en Toledo está técnica para que se les aplique a ellos. «Son pacientes de aquí y muchos otros que nos están llamando por teléfono, de dentro y de fuera de España, y también del contienente iberoamericano ». ¿Y qué les contestan? «Es pronto para responder a esa pregunta porque es un desarrollo que tiene que saltar a la aplicabilidad clínica, y aún quedan pasos para que sea de uso rutinario».

La nueva ténica se aplica a lesiones completas, a «parálisis completas» , como dice el trabajo publicado en la prestigiosa revista científica ‘Nature’, a pacientes que «no tienen nada de movilidad por debajo de la lesión», explica el jefe del Servicio de Rehabilitación del HNP, que cuenta con una unidad de investigación muy potente que trabaja en Neurociencia. Por diferentes aproximaciones, la unidad «está intentando el reto tremendo de lograr la reparación de la médula espinal».

Gil añade que, realmente, el gran avance de la técnica suiza viene de la Neuroingeniería . «Se abre el estuche óseo que protege la médula y se implantan estos electrodos encima de la médula, a nivel epidural. Esto tiene su mérito y su complejidad, pero lo más difícil en este caso es la programación de las variables que influyen en la estimulación eléctrica de esos electrodos implantados y su personalización».

Varios investigadores del HNP tienen relación personal con el profesor Courtine , el ‘alma’ de este hito médico, por lo que «no nos ha pillado de sorpresa el hallazgo, éramos todos conocedores de sus experimentos en animales y también de alguna experiencia previa en algún paciente, dice Ángel Gil, quien, preguntado por si los científicos suizos merecen el Premio Nobel, contesta que «desde luego, es un trabajo formidable . El doctor Courtine ha conseguido ya avances tremendos y tiene nuestro reconocimiento».

