Fallece a los 74 años el exconcejal del PP de Toledo Pablo Corrales El entierro será hoy a las tres de la tarde en el Tanatorio de la ciudad

Toledo Actualizado: 12/11/2018 10:20h

Debido a problemas de corazón, ayer falleció a los 74 años en el hospital «Virgen de la Salud» de Toledo, donde permanecía ingresado, Pablo Corrales, exconcejal de Toledo del PP y persona muy conocida en la ciudad. Su funeral tendrá lugar hoy lunes a las tres de la tarde en el Tanatorio de Toledo.

Como despedida, su hijo Pablo Corrales ha dejado un emotivo mensaje en las redes sociales.

«Se apaga un hombre bueno. Al final, le falla el que le hizo tan grande: su corazón. No he conocido a nadie tan valiente, tan fuerte, tan noble, tan leal, tan honrado ... Tampoco, tan cabezota.

Se va mi padre. Se va un hombre muy bueno. Y lo hace dejando una familia orgullosa de él. Nos quedamos sin un espejo en el que mirarnos para seguir aprendiendo pero con la tranquilidad de saber que ha vivido todos sus 74 años como ha querido, siendo sencillamente aquél Pablito (aún hay vecinos que le siguen llamado así) que nació en las Carreras de San Sebastián y se crió a orillas de “su” río, ayudando a cuantos pudo y dando hasta lo que no tenía para que ellos estuvieran mejor.

Se va mi padre y se va demasiado pronto (no sé si por su cabezonería o porque al Altísimo le hace falta un «tío» como él para poner orden allí donde haga falta).

Demasiado pronto pues deja a sus nietos con la lección a medias (Padre, sé que no estaremos a tu altura; solo espero poder continuarte de la mejor forma posible -siempre como sustituto y sin pretender empatarte-).

No te olvidaremos nunca, amigo. Cuídanos mucho desde allí arriba y da besos a todos los que te están esperando. A todos ellos les vas a dar una enorme alegría; a nosotros no tanto, «jodío».

Solo te voy a pedir una última cosa: no le lleves la contraria al de allí arriba pues Él sí es Dios. Te quiero mucho, padre. Te queremos mucho, amigo. Aún no te has ido y ya te echo (echamos) de menos».