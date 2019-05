CSIF pide que el conservatorio de Toledo se traslade a otro edificio El sindicato consiera que el inmueble «no reúne los requisitos mínimos de seguridad y accesibilidad»

El sindicato CSIF ha propuesto que el conservatorio profesional de música 'Jacinto Guerrero' de Toledo, ubicado actualmente en la calle San Juan de la Penitencia, se traslade otro edificio que reúna las condiciones necesarias y «unos requisitos mínimos de seguridad y accesibilidad» para la docencia.

En un comunicado, CSIF ha defendido este miércoles la conveniencia de llevar a cabo este traslado, porque de esta forma se aseguraría «una solución global a un problema que se ha alargado durante muchos años en unas instalaciones que no son aptas para la docencia».

CSIF ha recordado que actualmente está situado en el casco histórico de Toledo y ha advertido que sus instalaciones presentan problemas de insonorización y acondicionamiento acústico, que afectan a profesores y alumnos, además de al vecindario «que en ocasiones ya ha denunciado la situación».

Según la central sindical, el sistema de electricidad no tiene mantenimiento ni adecuación, lo que ha producido varios apagones y también existen numerosas humedades provenientes del sistema de alcantarillado, además de hongos y rejillas de ventilación de procedencia incierta, «sin mantenimiento para la prevención y control de la legionelosis, como establecen los criterios higiénico sanitarios», ha apuntado.

Asimismo, ha considerado que las obras de acondicionamiento del edificio no han solucionado las deficiencias existentes y ha insistido en que el problema «es grave» por las dificultades de movilidad, habitabilidad y aparcamiento ya que el acceso no está regulado y no existe plan de emergencia, evacuación, ni señalización.

Para CSIF, es «totalmente necesario» el traslado del Conservatorio a otro edificio que cumpla con la normativa vigente de seguridad y que no suponga un riesgo para la salud de alumnos, profesores, personal no docente y familiares y al que se pueda acceder sin peligro, en especial los menores de edad.