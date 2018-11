Comienzan, por fin, las obras del centro de salud de Santa Bárbara García-Page. Tolón y Gutiérrez visitan el recinto que contará con un gabinete de odontología

El presidente regional, Emiliano García-Page; el presidente de la Diputación provincial, Álvaro Gutiérrez y la alcaldesa, Milagros Tolón, han visitado este jueves las obras del nuevo centro de salud de Santa Bárbara, que se han reanudado tras varios años paralizadas. Durante la visita, el consejero de Sanidad, Jesús Fernández, ha anunciado que las obras tendrán un plazo de ejecución de nueve meses y un presupuesto de algo más de 3,2 millones de euros, contará con un gabinete de odontología.

Fernández Sanz ha recordado que esta obra, que empezó en marzo del 2011 y el PP «paralizó» en octubre de ese mismo año -que continuará ejecutando la empresa Seranco, a la que ha agradecido su continuidad- permitirá que el barrio cuente con un centro de salud «estupendo» que tendrá todos los servicios del actual, más ese gabinete de odontología.

Por su lado, García-Page ha señalado que ese acto sirve no solo para «retomar, recomponer o reconstruir lo que se quedó parado sino un poco más», ha avanzado que «los planes del anterior Gobierno» incluían no solo «no hacer este centro» sino «que nunca se hubiera terminado» ya que querían que tanto este como el Centro de Especialidades, Diagnóstico y Tratamiento (CEDT) del barrio de Palomarejos «se acumularan a la macroobra del hospital del Polígono». Tras admitir que esa etapa fue «un paréntesis de dolor», ha señalado que su gobierno opina que «los servicios públicos tienen que estar cerca de los contribuyentes que los sostienen», anunciando al respecto que el CEDT de Palomarejos no solo se va a mantener sino que ampliará su cartera de servicios con el tiempo.

La alcaldesa ha asegurado que en Santa Bárbara «celebramos hoy otro día importante, porque ponemos en marcha unas obras que nunca debieron ser paralizadas». Este es, por tanto, un acto de «justicia social» para los ciudadanos y ciudadanas de Toledo. En su intervención, ya en las instalaciones del Centro «Ángel Rosa», puesto en uso también este mismo año, la responsable municipal ha destacado que para las administraciones públicas la inversión más rentable consiste en aquella destinada a la salud «de nuestros vecinos y vecinas, junto con la educación y la cultura», de ahí la importancia de la reanudación de estas obras para mejorar el servicio en este área sanitaria.

Milagros Tolón ha puesto en valor «la paciencia» de los vecinos de Santa Bárbara que llevan años esperando la construcción de este centro y ha agradecido al presidente García-Page su «compromiso» con la ciudad de Toledo, demostrada con la puesta en marcha de estas obras y también con la apertura del centro de salud de Azucaica, la continuación de las obras del nuevo Hospital o la puesta en uso del Centro «Ángel Rosa».

En este sentido, ha destacado «el valor de la palabra dada» con la paulatina puesta en marcha de infraestructuras paralizadas en la anterior legislatura que permiten mejorar la calidad de vida de los toledanos y toledanas y ratifican el compromiso de los gobiernos local y regional con el sistema público de atención sociosanitaria.

«Nos importan las obras, pero lo realmente importante son las personas que van a poder ser atendidos en el nuevo centro con mejores instalaciones y más prestaciones», ya que se incorpora al nuevo edificio un servicio de odontología del que carece las actuales instalaciones del centro de salud, ha concluido la alcaldesa de Toledo.

Con una inversión total de 3,2 millones de euros, el barrio de Santa Bárbara contará el próximo año con un nuevo Centro de Salud cuyas obras comenzaron en marzo de 2011, suspendiéndose meses más tarde y retomándose esta misma semana tras la nueva adjudicación a la empresa Seranco.

La obra ya ejecutada comprende la práctica totalidad de las fases de movimiento de tierras, cimentación y estructuras y una parte significativa del capítulo correspondiente al saneamiento horizontal. Durante estos años de paralización, el Sescam ha realizado un replanteamiento de las necesidades programáticas recogidas en el Plan Funcional inicial en base al nuevo escenario asistencial.

Como consecuencia, se han planteado una serie de modificaciones redactadas por los autores del proyecto original, los arquitectos Óscar Atassi y Ana Barrena, como la mejora del aislamiento térmico de la envolvente, aumentando los espesores de aislamiento térmico, para mejorar la eficiencia energética, o la modificación de la distribución interior, necesaria para la adecuación a las nuevas condiciones funcionales.

Asimismo, se ha modificado la solución prevista para la cubierta, sustituyéndose la cubierta ajardinada planteada en 2011 por una cubierta invertida y se ha llevado a cabo el replanteamiento de las instalaciones, principalmente de climatización y de iluminación, implementando nuevas soluciones tecnológicas relacionadas con la eficiencia energética.

De esta forma, el nuevo centro desalud del barrio de Santa Bárbara contará con una superficie construida cercana a los 2.300 metros cuadrados divididos en un área de admisión y citaciones, una sala de emergencias polivalente con su correspondiente sala de espera, un área de extracciones con sala de espera, un área de Pediatría formada por una consulta para el pediatra y una consulta para enfermería pediátrica, con sala de espera y aseo infantil; el área de asistencia general estará integrada por cinco consultas de Medicina de Familia, cinco consultas de enfermería, un cuarto de curas y salas de espera.

Las nuevas instalaciones también contarán con un aula-biblioteca, con una consulta polifuncional, una consulta de matrona y un gabinete de odontología que se suma al proyecto como nueva prestación para esta Zona Básica de Salud de Santa Bárbara en la que se atienden a los vecinos y vecinas de este emblemático barrio de Toledo, así como a los residentes en las localidades cercanas de Burguillos y Cobisa, sumando cerca de los 13.000 pacientes, de los que 1.758 son niños y niñas menores de 14 años.

