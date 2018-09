Se reabre al tráfico la Puerta del Cambrón entre críticas y dudas El PP denuncia que no les facilitan los informes de la Policía Local

Tras varias semanas cerrada por obras, el lunes se reabrió al tráfico la puerta del Cambrón, en medio de las críticas del PP y las dudas de los vecinos del Casco Histórico. La concejal de Ganemos en el Ayuntamiento de Toledo, Eva Jiménez, manifestó que la reapertura al tráfico rodado por la Puerta del Cambrón es una oportunidad «muy grande» para reabrir un debate de un nuevo Plan de Movilidad de toda la ciudad y «en concreto del Casco Histórico». Así lo explicó Jiménez preguntada por las discrepancias entre el Grupo Municipal Ganemos y el Grupo Municipal del PSOE de Toledo sobre el paso de tráfico rodado en este histórico edificio. Jiménez indicó que Ganemos siempre ha llevado una propuesta para estudiar la peatonalidad del Casco Histórico.

En este sentido, señaló que lo van a estudiar desde un punto de vista de movilidad integral, desde las afecciones que puede tener en los residentes, el transporte rodado y público en general, la accesibilidad peatonal, cómo repercute en los estacionamiento y en los barrios de alrededor del Casco. Por ello, indicó que la tendencia de Ganemos «no puede ir en otra línea que no sea la reducción total o casi total del tráfico rodado por la Puerta del Cambrón», porque los informes del Ministerio de Cultura son «bastante claros» en cuanto al tráfico a su paso por la Puerta. Finalmente, Jiménez apuntó que ha pedido en la Comisión de Movilidad que se vuelva a ver la reedición de un nuevo Plan de Movilidad de la ciudad.

Desde el PP, su portavoz, Jesús Labrador, explicó que el pasado 14 agosto se celebró una reunión en el Ayuntamiento con la representación de todos los grupos políticos y asociaciones de vecinos para abordar las decisiones que se podían tomar sobre el tránsito de vehículos por la Puerta del Cambrón y «fue el concejal de tráfico quien confirmó que no tenían ningún informe sobre el tráfico por la Puerta del Cambrón y que en el mes de agosto no se podía realizar pues no había tráfico real para poder realizar el informe. Y nos convocaron a otra reunión donde se presentarían los informes cuando estuvieran realizados».

«El 24 de agosto Tolón, faltando a la verdad porque no se ha puesto de acuerdo ni con los vecinos, ni con los grupos políticos, anunció en contra de sus socios de gobierno abrir la Puerta del Cambrón al tráfico rodado, basándose en unos supuestos informes que nadie ha visto y que su concejal del Pino afirmó ni tener, ni poder hacer», explicó el portavoz, quien afirmó que «esto vuelve a dejar en evidencia que Tolón vuelve a mentir y engañar a los toledanos y que el consenso y la Participación brillan por su ausencia en este equipo de gobierno que actúa a su antojo y a golpe de ocurrencias».

El portavoz del PP, José Pablo Sabrido, lamentó que el regreso al atril de Labrdor tras el período estival se produzca desde el desconocimiento. «No sabe ni lo que han dicho sus propios concejales; reitera argumentos pobres con el único fin de contradecir por contradecir», dijo. «Ha sido este equipo de Gobierno el primero en tomar una medida desde el año 1998 en el que conocimos el Plan Especial del Casco Histórico para proteger la Puerta del Cambrón», dijo.