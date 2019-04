Sigüenza celebra su V Festival del Jazz el próximo mes de mayo Los escenarios son la Plaza Mayor, el teatro-auditorio 'El Pósito' y el parador, que acogerán su 'Noche de jazz', que combina música y gastronomía

El Festival de Jazz de Sigüenza, que alcanza su V edición, abre musicalmente el mes de mayo en la Ciudad del Doncel con actuaciones repartidas en distintos escenarios.

En concreto, el Teatro-Auditorio 'El Pósito' y el parador acogerán su 'Noche de jazz', que combina música y gastronomía, y en la Plaza Mayor y sus alrededores se dará el pistoletazo de salida al festival con un concierto callejero, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Este año el Festival ha programado cuatro conciertos que estarán distribuidos entre el festivo 1 de mayo y las noches del viernes 3 y el sábado 4.

Bajo la dirección musical de Francisco Mejorada, el festival ofrece una programación que toca diferentes vertientes del jazz, desde el repertorio delirante de 'Jazz on Five' con reminiscencias de la música de Nueva Orleans, la elegancia y buen gusto de 'Alcain & The Silvers' o la combinación de música, voces y buen humor de 'Potato Head'.

Esta edición comienza este miércoles, 1 de mayo, a las 13.00 horas, con un concierto callejero en la Plaza Mayor y zonas aledañas, donde se ha programado un espectáculo abierto al público.

Por la noche, a las 20.00 horas, en 'El Pósito', con entrada a 10 euros, llega el concierto de la banda 'Jazz on Five' con un repertorio delirante interpretado por el quinteto formado por Guillem Ferrer al saxo, Carmen Vela a cargo de la flauta y el clarinete, David Herrington a los mandos de la tuba y el saxofón, Mario Siles a la guitarra y el banjo, y Daniel García a la batería.

Como ellos mismos describen, su música es «un tiovivo de influencias o la poción mágica del pentagrama del día a día», un espectáculo musical, con notas de humor, al más puro estilo de Nueva Orleans.

El viernes 3, a las 21.00 horas en el Salón del Trono del parador, los asistentes podrán degustar una cena especial amenizada por 'Alcaín & The Silvers', que regresa a Sigüenza tras clausurar una de las ediciones anteriores del festival.

El joven vocalista Gonzalo Alcaín destaca por su calidez y buen gusto a la hora de interpretar canciones apegadas al swing, jazz y grandes éxitos de la década de los cincuenta.

El festival culmina con la actuación estelar, el sábado 4, de nuevo en 'El Pósito', y al precio de diez euros, de la banda de Hot Jazz, Swing y Dixieland, 'Potato Head', compuesta por seis miembros de diferentes procedencias: Granada, Galicia, Cádiz y Argentina.

Considerada como una de las mejores bandas del país y con una gran proyección internacional, ha estado presente en algunos de los mejores festivales de jazz y swing europeos, siendo elegida 'The Most Entertaining Band' tras su paso por el Festival de Birmingham en Reino Unido.