El presidente del Liberbank Balonmano encabeza «Cuenca nos une»

Recientemente ha tenido lugar el acto de presentación de «Cuenca nos une», un grupo político independiente que tiene como lema de campaña electoral «Una ciudad para quedarte», una frase que dibuja el gran descenso de habitantes que ha tenido lugar en la capital en los últimos años.

El cabeza de lista de esta candidatura conquense a las elecciones municipales es Isidoro Gómez Cavero, médico de profesión y actual presidente del Liberbank Balonmano Cuenca, quien ha dicho a ABC que su objetivo inmediato es «generar riqueza para no gestionar pobreza. Vamos a pelear para que nuestra ciudad no sea la gran olvidada y lo vamos a hacer frente a gobierne quien gobierne en la región desde el día 26».

Isidoro Gómez Cavero

Isidoro Gómez añadió que «Cuenca ha sido un árbol que no se ha regado en los últimos tiempos y por eso no salen ahora los frutos. No cabe duda de que estamos en la cola de la región y esto tiene que cambiar ya que si no es así Cuenca se nos acabará hundiendo».

La candidatura «Cuenca no une» cuenta también en su lista para la Alcaldía de la ciudada, entre otros, con profesores universitarios como José Ignacio Albentosa, quien fuera vicerrector de Extensión Universitaria y del campus, además de César Sánchez Meléndez, ex director de la Escuela Politécnica.