Tribunales «Voy a matar a tu hijo porque no tengo nada que perder y no tengo miedo a nada» Piden penas de 6 y 3 años de prisión a dos acusados de pelearse con un palo y un arma blanca en Hellín

Europa Press

Albacete Actualizado: 08/01/2019 20:04h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El Juzgado de lo Penal número 3 de Albacete juzgará este jueves, 10 de enero, a dos acusados de un presunto delito de lesiones que se agredieron con un palo de madera y un arma blanca, a los que el Ministerio Fiscal pide 6 años y 3 meses de prisión y 1.300 euros de indemnización y 3 años y 6 meses de cárcel y 4.864,3 euros de indemnización, respectivamente.

En el escrito de acusación de la Fiscalía, se relata que uno de los acusados, de 49 años de edad, se encontraba en un parque de Hellín con su nieta de dos años cuando llegó el otro acusado, de 47 años, en compañía de un amigo.

Iniciaron entonces los dos acusados una discusión por temas de dinero que derivó en una pelea, sin que conste «quién empezó primero», dice el documento.

Durante la misma, el acusado que iba con la niña propinó al otro varios golpes con un palo de madera de un metro y medio aproximadamente, causándole un hematoma y edema en el dorso de la mano izquierda, fractura de un metacarpiano y excoriación en el antebrazo izquierdo. Para su curación, el agredido requirió de inmovilización de la fractura con férula y tardó 45 días en curar.

Por su parte, este acusado asestó a su contrincante una puñalada con un arma blanca en la espalda, causándole una herida torácica de un centímetro de longitud en la región costal izquierda. El herido requirió de pequeñas curas y tardó en sanar 10 días no impeditivos, quedándole como secuela una cicatiz de un centímetro.

Asimismo, el escrito de la Fiscalía relata también que el acusado agredido con el arma blanca se encontraba en urgencias del hospital mientras que el otro acusado acudió a este centro y se dirigió a la madre de éste con amenazas.

Le manifestó que tenía que «matar» a su hijo y que, si ese día no lo había hecho, era «porque llevaba la herramienta que llevaba». Le «juró» que lo iba a matar «con pólvora», ya que no tenía «nada que perder», puesto que ya había estado en prisión y no tenía «miedo a nada».

También le acusó de ser «el chivato de toda la Policía de España», que vendía «toda la droga» que quería y que tenía «poder», lo que hizo que la mujer llamara al 112 para que la Policía se personara en el hospital.