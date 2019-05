Marido y mujer... y rivales por la Alcaldía José Luis Rodríguez e Isabel Espada son los candidatos de PP y PSOE en Las Inviernas, un pequeño pueblo de la provincia de Guadalajara

José Luis Rodríguez e Isabel Espada son marido, mujer... y rivales políticos por la Alcaldía de Las Inviernas. En las elecciones municipales del próximo domingo, los vecinos de este pequeñísimo municipio de la provincia de Guadalajara, con apenas 63 habitantes censados, tendrán que elegir entre Rodríguez, candidato del PP, y Espada, candidata del PSOE.

En todo caso, es bastante previsible que ambos salgan elegidos, ya que Las Inviernas es uno de tantos concejos abiertos con tres cargos electos, el alcalde y dos concejales.

En declaraciones a Efe, Espada explica que es la primera vez que se presenta como candidata, aunque hace cuatro años también sopesó la posibilidad pero finalmente no lo hizo. «Se presentaron mi marido y un amigo suyo, ambos por el PP, pero como este año el amigo de mi marido ha decidido no presentarse, me animé, pero por otro partido», dice Isabel, que habitualmente vive en Guadalajara capital con su esposo.

«A la gente le sorprende. Pero vamos, que él tiene sus ideas y yo las mías y si hay que discutir algo se hace», señala Isabel, confiada de que el entendimiento será más fácil teniendo en cuenta que son matrimonio.

En pueblos como Las Inviernas, ser alcalde no solo no está remunerado sino que además es una tarea compleja, ya que el Ayuntamiento cuenta con un presupuesto cercano a los 60.000 euros, con lo que apenas se pueden hacer cosas.

«Lo tenemos que hacer todo entre nosotros», comenta Isabel, quien, por un lado, admite que no faltan peticiones de los vecinos, a la vez que añade que mucha gente no es consciente del estrecho presupuesto que manejan.

Entre las principales carencias del pueblo, la candidata del PSOE pone el foco en el arreglo de algunos caminos, la renovación de la red de tuberías, «que está ya apalabrado para hacerlo con la ayuda de la Diputación», y la adquisición de un terreno para poder hacer un campo a los niños, «porque el frontón está ya muy deteriorado».

Pase lo que pase el próximo domingo, lo que es seguro es que todo quedará en casa.