Hay que hacer las cuentas bien

La suma final, como diría cualquier matemático, no siempre explica la proporción de los sumandos. Cinco más cinco supone el concepto más equilibrado, pero no debemos olvidar que también se pueden unir siete más tres. En ambos casos, cuando damos el resultado, no hay duda que son diez.

En eso está la media verdad cuando aparecen las estadísticas de criminalidad en España. En el lugar donde se toman las decisiones hay quien considera adecuado contar de otra manera. El total, sin entrar en otros argumentos que podrían enrojecer a los peores, de los delitos denunciados sale de sumar, sin más detalles; sin embargo, las cuentas pueden dejar a cada uno en un sitio que no desea, y ese es el problema.

Lo más lógico, para conocimiento general, y saber de qué se está hablando, los delitos deben cuantificarse con arreglo al lugar donde se comete. De ese modo, cada localidad puede contrastar cómo está su problemática delictiva, los hechos más repetidos, las variables que permiten planificar estrategias para prevenir en el futuro y tomar conclusiones adecuadas y ajustadas a la realidad. Es más, los ciudadanos, a los que debemos una tremenda hipoteca de sinceridad, deben conocer cuántos delitos se han perpetrado en su territorio. No les importa cuántos se han denunciado, porque pueden haberse cometido en otros lugares, incluso muy lejanos.

Para todos, menos para quién tienen como función adornar realidades, se considera justo saber dónde se cometen los delitos. Las víctimas, cuyas penalidades llegan a través de sus denuncias, quieren que se descubran las maldades que padecen; no les importa quién ni dónde las investigan, pero cuando proporcionamos estadísticas a la ciudadanía hay que ser más concretos.

El prestigio se gana prestando un buen servicio, a pesar de que no siempre se logran los objetivos propuestos. Cuando se trata de conquistar el prestigio a toda costa, algo puede que no estemos haciendo bien.

No es difícil dar datos ajustados a una cruda realidad porque existen.

José Francisco Roldán, comisario jubilado del Cuerpo Nacional de Policía