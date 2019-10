La exsenadora del PP por Guadalajara Marta Valdenebro deja el partido «No puede representar a un PP de Guadalajara con el que no me identifico», ha señalado en sus redes sociales

La hasta hoy concejal del PP en Villanueva de la Torre y exsenadora por la provincia de Guadalajara, Marta Valdenebro, ha anunciado este lunes que deja la presidencia de PP en este municipio, así como su acta de concejal porque, según ha argumentado, no se identifica con el partido.

«No puede representar a un PP de Guadalajara con el que no me identifico», ha señalado Valdenebro en sus redes sociales, consultadas por Efe, donde también ha explicado que deja la política «por coherencia», al tiempo que ha añadido que no se marcha a ningún otro partido.

Valdenebro fue alcaldesa de Villanueva en 2011 y hasta estos momentos era concejala y portavoz del PP en la oposición.

El Partido Popular de Castilla-La Mancha celebra este lunes los comités electorales en las cinco provincias donde se decidirán los candidatos al Congreso de los Diputados y al Senado de cara a los comicios del 10 de noviembre.