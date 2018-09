El Ayuntamiento de Guadalajara aprueba la protección del Poblado de Villaflores El poblado de Villaflores se sitúa en el sureste de la ciudad, a una distancia de unos 5 kilómetros

El pleno del Ayuntamiento de Guadalajara ha aprobado por unanimidad en su sesión de este viernes el Plan Especial de Protección del Poblado de Villaflores, así como la modificación del Plan Especial de Reforma Interior de la unidad de Ejecución SUE-30.

El poblado de Villaflores se sitúa en el sureste de la ciudad de Guadalajara, a una distancia de unos 5 kilómetros, en un paraje conocido como el Sotillo y colindante con la cañada Real Galiana. El lugar sobre el que se enclava el poblado perteneció al término municipal de Iriépal, denominado Villaflores durante los siglos XVII y XVIII. La construcción del poblado comenzó entre 1886 y 1887 y destaca por ser uno de los pocos ejemplos de colonia agrícola del siglo XIX que se pueden encontrar en la provincia de Guadalajara y uno de los más completos de Castilla-La Mancha.

Por otra parte, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa, el pleno ha rechazado una moción del PSOE para la reducción del IBI y ha aprobado por unanimidad otra propuesta de los socialistas sobre licitaciones de las concesiones municipales, con especial referencia a la terraza del zoo y el bar de la estación de autobuses.

De su lado, la moción del Grupo Municipal Ahora Guadalajara sobre bibliotecas municipales se ha aprobado con el único voto en contra del PP, y se han rechazado la de Ciudadanos sobre ferias y fiestas, y sobre vecinos afectados por la ocupación ilegal de inmuebles.

Tras el preceptivo turno de ruegos y preguntas formuladas por los grupos Ahora Guadalajara, PSOE y Ciudadanos, se ha abordado la moción del Grupo Municipal Ahora Guadalajara para una solución dialogada en Fraguas, que ha quedado rechazada con los votos en contra de PP, PSOE y Cs.

El Grupo Municipal Socialista se ha referido al rechazo con los trece votos que suman PP y Cs a su moción en la que pedía una rebaja del tipo del IBI del 0,50 actual al 0,40 para rebajar el recibo, incluso a pesar de los valores catastrales excesivos que se están aplicando desde 2012.

El edil socialista Víctor Cabeza ha señalado que el alcalde, Antonio Román, pudo no aceptar esa revisión catastral, «como le pedimos que hiciera desde el Grupo Socialista, y habríamos seguido con los valores anteriores, pero utilizó el rodillo de los 16 concejales el PP tenía entonces para aprobar esa revisión catastral que todos los demás veíamos que era injusta y estaba inflada sobre precios de mercado que ya no eran reales, y encima añadió a la subida de un 11% del IBI que Rajoy impuso para toda España otra subida propia en la ciudad de Guadalajara».

Sobre la moción de los socialistas que pedía la inmediata salida a licitación de las concesiones administrativas de explotación de los bares de la estación de autobuses y del zoo municipal, el viceportavoz municipal del PSOE ha indicado al respecto que «ahora falta que se cumpla, porque no es la primera vez que el equipo de Román vota a favor de una moción para no quedar mal y luego la deja en el cajón y no la ejecuta».

De su parte, el Grupo Municipal de Ciudadanos ha señalado que se ha quedado solo en la defensa de «convocar una plataforma donde estén representados peñistas y diferentes agentes sociales para diseñar un modelo de ferias y fiestas».

La edil Ángela Bachiller, ha señalado que «mientras el PP crea que ha hecho todo bien, en estos diez años, en el recinto ferial y mientras PSOE esté empeñado en devolver las ferias a Adoratrices, algo que es inviable, la realidad es que la ciudad de Guadalajara sigue sin tener un modelo de ferias y fiestas».

Finalmente, la concejala de Ahora Guadalajara Susana Martínez ha destacado que el pleno haya respaldado, pese a contar con el voto del PP, su propuesta para dotar de personal y servicios mínimos la futura biblioteca municipal.

Martínez ha recordado durante el debate plenario que la ciudad sigue siendo la única capital de provincia del territorio nacional que no cuenta con servicios bibliotecarios municipales, a pesar de ser una competencia regulada por la Ley de Bases de Régimen Local de 1985.

Asimismo, ha mostrado el escepticismo de su formación con el anuncio del alcalde, Antonio Román, de la apertura de la futura biblioteca municipal. «No podemos llamar biblioteca a cualquier cosa», ha dicho. «Queremos saber qué servicios va a prestar, qué fondos va a tener, qué presupuesto y, sobre todo, qué personal».

Sobre la moción de Ahora Guadalajara en la que se instaba a la Junta a buscar una salida dialogada al conflicto que mantiene con el colectivo de repobladores de Fraguas, el portavoz de Ahora Guadalajara, José Morales, ha recordado que los jóvenes que han repoblado Fraguas lo han hecho «reconstruyendo edificios y empleando técnicas constructivas tradicionales y sin causar daño a los bienes de uso público».

Morales ha insistido en que es «difícil sostener que unas personas puedan entrar en la cárcel por esto: sobre las ruinas de unas casas reconstruir casas, no para venderlas, sino para vivir».