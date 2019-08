Vídeo: el «informe Grillo» por el incendio de Gran Canaria para el jueves 22 de agosto

El director técnico de emergencias del Cabildo de Gran Canaria, Federico Grillo, ha explicado que el incendio está estabilizado «dentro de unas líneas de control». Grillo ha señalado que el incendio está en estos momentos «cogido por pinzas» y «en observación» y ha alertado de que podría reactivarse en algún punto. No obstante, por el momento las condiciones son buenas, ya que ha bajado la temperatura y aumentado la humedad, si bien estas condiciones meteorológicas podrían empeorar en los próximos días.

«Si todo va bien en un par de días podría estar controlado, aunque no liquidado, lo que tardará un tiempo», ha manifestado Grillo, quien ha agregado que el fuego que está «dormido» y «oculto» podría reactivarse con el viento. El técnico ha dicho que no se puede garantizar que el incendio no pueda reiniciarse, por lo que, ha insistido, «no podemos bajar la guardia ni fiarnos».

«El estado del incendio está dentro de unas líneas de control. No significa que no pueda descontrolarse, es como tener un paciente en la UVI», observó para señalar que las unidades siguen desplegadas.

Asimismo, ha explicado que durante el día hubo reinicios de las llamas en algunos puntos, «nada grave» puesto que las condiciones climáticas fueron buenas y se consiguieron contener.

Por otro lado, ha recordado que la previsión meteorológica apunta a una subida de las temperaturas, por lo que se mantienen todas las precauciones para contener un fuego que podría estar controlado en un par de días.

«Tenemos que ser prudentes --continuó--. Entendemos que muchos vecinos quieren volver a casa pero la vida humana es lo primero. No podemos garantizar que [el incendio] no se vaya a reiniciar. No podemos bajar la guardia».