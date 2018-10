Twitter apoya la humildad de Aemet en Canarias por sus dudas sobre el avance del huracán Leslie

La información oficial que hay en las islas Canarias sobre el huracán Leslie es escasa. El hilo conductor entre los canarios y las noticias oficiales sobre este fenómento lo mantiene Aemet con su perfil en Twitter en las islas.

Tras la noticia de ABC del pasado jueves sobre el apagón informativo que los asesores del Gobierno de Canarias habrían impuesto en las islas a sus habitantes, los usuarios en las redes sociales han agradecido a Aemet su honestidad por la presión que están recibiendo.

La clase política canaria, en 2005, cuando fue la tormenta tropical Delta, que tuvo una velocidad de viento similar a la que hay se espera llegue a las islas Leslie, culpó a Aemet. Hubo siete muertos y 200.000 abonados sin luz eléctrica en Tenerife por espacio de varios días.

Pero en 2005 no existía uso masivo de redes sociales como ahora y la gente no espera a comunicaciones oficiales por la desconfianza que tendría en las autoridades canarias.

Este viernes, Aemet pidió disculpas por no dar datos concluyentes. Como informó ABC esta semana, el huracán es serpenteante y lleva dando vueltas por el Atlántico desde el 23 de septiembre. AccuWeather lo ha llamado huracán zombie. Los datos cambian mucho y el huracán es el más tiempo ha estado dando vueltas por el Atlántico después de otro de 1899.

Los usuarios canarios en las redes expresaron su agradecimiento a Aemet por la humildad de admitir no tener información concluyente dada la rareza de fenómeno.

No hace falta pedir disculpas, bastante hacen, todo puede ir cambiando por momentos. Solo esperar que las autoridades tomen las medidas preventivas oportunas ya que no podrán decir que este fenómeno nos llegará por sorpresa

Antes de nada, gracias por el trabajo duro y no se disculpen pues los que se quejan de que no se ha acertado ni una vez, me gustaría verlos interpretando datos en tiempo real y con modelos de predicciones para poder dar una info lo más cercana a la realidad. Todo esto 1/2