El PP de Canarias tira de Bauman para definir a Cs

El presidente del PP de Canarias, Asier Antona, tiró esta semana del sociólogo y filósofo polaco Zygmunt Bauman, ganador del premio Príncipe de Asturias de Comunicación en 2010, intelectual de cabecera del líder del Nueva Canarias, Antonio Morales, para atacar a Ciudadanos, el partido en las islas que tiene como coordinador regional a Mariano Cejas.

Bauman es autor, entre otras obras, de «La modernidad líquida» (2004), «Amor líquido: acerca de la fragilidad de los vínculos humanos» (2005) o «Tiempos líquidos» (2007). Zygmunt Bauman dejó frases antes de fallecer en 2017 como que «la cultura de la modernidad líquida ya no tiene un populacho que ilustrar y ennoblecer, sino clientes que seducir». Sin citar al partido naranja, Asier Antona afirmó este martes que Ciudadanos está en una órbita «líquida».

El pasado lunes en Onda Cero la candidata naranja EspinoRamírez dijo: «Salí y lo primero que hice fue felicitar al PSOE. Como buena periodista me fijo en las cifras y ahí se ve que se ha crecido».

Ese mismo lunes, como adelantó ABC, Cs confirmó aceptar contactos con Coalición Canaria (CC),segundo en votos y escaños. Y el martes Ciudadanos entró en una operación para sacar a CC del poder en Puerto del Rosario. El PP ha reconocido como ganador de las elecciones en Canarias al PSOE y le ha sugerido a los socialistas que organicen una ronda de contactos para negociar.

«Las nuevas políticas, las políticas líquidas, se adaptan a cualquier escenario» y que «es verdad que algunos decían hasta antes de ayer una cosa, hoy dicen la contraria. Algunos decían líneas rojas, y hoy no; otros decían que no pactaban con imputados y ahora ya no son tan imputados».

Antona ha indicado que los populares no descartan a ningún partido a la hora de alcanzar acuerdos de gobernabilidad en las instituciones de las islas tras las elecciones, incluido el PSOE, y creen que «cualquier escenario es posible».

«Las posibilidades son muchas», ha dicho Antona, quien baraja «hasta seis escenarios en el gobierno autonómico», por ejemplo, y el PP «no descarta ningún pacto que genere estabilidad en las instituciones». Antona no excluye la posibilidad de que el PP pudiera alcanzar un acuerdo con el PSOE, algo que valoraría «bien», porque no han puesto «líneas rojas» en ningún momento durante la campaña, y se ha mostrado convencido de que sus votantes entenderían que populares y socialistas pactasen para dar estabilidad a las instituciones.