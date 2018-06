El partido de Macron pide que Guayana sea «país de Ultramar» Este territroio forma parte del bloque de Regiones Ultraperiféricas de la UE que lidera las islas Canarias. Jean Claude Juncker visita Canarias en noviembre

El diputado de la Asamblea Nacional Francesa por la Guayana, Lénaïck Adam, ha pedido esta semana que esta RUP de la UE como Canarias pase a tener un nuevo estatuto: «País de Ultramar». Como adelantó ABC el pasado mes de mayo, Córcega pide lo mismo.

La propuesta será debatida en Francia a mediados de verano. «Dará más oportunidades y esta flexibilidad no conducirá a un deseo de independencia», sostiene Lénaïck Adam, miembro electo desde 2018 en París. Forma parte del partido del Gobierno en Francia del socioliberal Emmanuel Macron: «la República en Marcha».

El BOE publicó en 2013 el acuerdo del Consejo de la UE sobre los PTU. En uno de los apartados se dice: «La relación especial que existe entre la Unión y los PTU debe pasar de un enfoque clásico de cooperación al desarrollo a una asociación de reciprocidad que apoye el desarrollo sostenible de los PTU. Además, la solidaridad entre la Unión y los PTU debe basarse en su relación única y en su pertenencia a la misma familia europea».

Pero lo que propone el partido de Macron no es que Guyana sea un PTU. Sino crear un bloque nuevo en Francia que se denomine «Países de Ultramar». En Canarias, dirigentes independentistas como el ingeniero técnico Ángel Cuenca, que ha formado parte de Bases de Podemos en las islas, o Domingo Madera, que ha sido líder insular de Coalición Canaria y presidente en España de Sindicato Profesional de Médicos, defienden la tesis de colocar Canarias en la órbita de los PTU, donde está actualmente Bermuda o Groenlandia.

En términos políticos, la UE sostiene: «Los nacionales de los PTU son ciudadanos europeos. No obstante, estos países no forman parte del territorio de la UE. Por tanto, no son objeto directamente de la legislación de la UE, pero se benefician del estado de asociados que se les otorga por el Tratado de Lisboa».

Las RUP la forman: Azores, Canarias, Guadalupe, Guayana Francesa, Madeira, Martinica, Mayotte, Reunión, San Martín. Los PTU son, con efecto Brexit: Aruba, Polinesia Francesa, Groenlandia, Nueva Caledonia y sus dependencias, San Pedro y Miquelón, Wallis y Futuna.