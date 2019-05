Llevan a un juicio a una perra como testigo contra sus dueños

Las autoridades judiciales de Santa Cruz de Tenerife han permitido este martes que una perra víctima de violencia haya asistido al juicio donde se trataba de esclarecer el ataque que sufrió en 2012. La perra iba en calidad de testigo.

El acusado debió comparecer ante la magistrada desde Sevilla por videoconferencia. Admitió que condujo a la perra hasta un contenedor de basura pero que creía que entonces estaba muerta. La perra fue al juicio acompañada de su nueva propietaria y en buen estado de forma. La perra era propiedad de un matrimonio y carecía de «chip» identificador. La esposa también fue encausada pero ya fue juzgada por este tema y se le declaró inocente por falta de pruebas.

Maleta

La denuncia sobre maltrato animal la puso en octibre de 2012 tanto la Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife como un centro de protección de animales de Tenerife. Al preso en Sevilla desde finales de abril se le acusa de no haber prestado lógica asistencia al animal.

Ante la magistrada Sandra Barrera, el acusado y su esposa se han defendido indicando que el animal recibió una serie de daños por otros animales. Y que no prestó ayuda a la perra, que tiene de nombre Milagros, porque creyó que no tenía sentido, que estaba muerta. La Fiscalía apunta en su acusación que el matrimonio propietario no protegió al animal sabiendo que podrìa ser atacado por otros perros previamente.

La colocó en una maleta de viaje y la depositó en un contenedor para se la llevasen a una planta de residuos. Los vecinos detectaron que algo emitía ruidos desde un depósito de residuos urbano y llamaron a Protección Civil. Entoces, emergió la perra Milagros.

La Fiscalía considera que el acusado debe ser preso por espacio de nueve meses, que esa pena no sea anulada, y la prohibición de tenencia de animales por un periodo de 24 meses. La acusación demanda a la magistrada doce meses de prisión y que se le impida disponer de mascotas por espacio de sesenta días.