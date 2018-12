Canarias en la Historia La infancia en Tenerife de Bernardo de Gálvez La saga familiar fue la que estableció los primeros asentamientos de canarios en Norteamérica

Carlos Cólogan

Bernardo de Gálvez y Gallardo fue un militar muy querido y apreciado por George Washington. Parte de su infancia la pasó en Tenerife. Su ayuda fue decisiva en las campañas contra los británicos durante la Guerra de la Independencia, entre 1776 y 1783. En 1785 se fue virrey de Nueva España, actual México.

Ese mismo año, los canarios ya conocían la feliz noticia del nombramiento y no dudaron en hacérselo saber. Desde México escribió Bernardo de Gálvez a Tenerife el 26 de diciembre de 1785 para agradecer a su buen amigo y tocayo, Bernardo Cólogan Valois, su apoyo y amistad.

En la misiva, De Gálvez afirma que «en todas disposiciones me hallará siempre dispuesto a complacerle en quanto dependiese de mis facultades. Por supuesto hasta donde ellas me lo permitan no dejaré de atender a todos los isleños» y agrega: «Estoy bien satisfecho de que en lo general me la profesan en esa isla (Tenerife), y así tampoco dudo que los contertulianos de vuestra merced se distinguiesen en el júbilo al saber la última gracia que debí a la piedad del Rey, y vuestra merced les dará muchas en mi nombre».