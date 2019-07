La historia de superación de Miguel Jorge, de Armonía Show, orquesta de Canarias que cumple 40 años «Llevo cantando toda la vida, ese es mi don y le saco partido, pero le saco más partido a poder dormir con la conciencia tranquila al saber que generamos empleo después de 40 años de actividad llevando cultura donde nos la piden»

R.L.P. @ABC_Canarias Las Palmas de Gran Canaria Actualizado: 11/07/2019 21:30h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La educación musical de las islas y la lejanía a los grandes centros de producción ha generado históricamente dos efectos en la agenda cultural de Canarias: se exporta el conocimiento al tiempo que se saca partido a la imaginación en ámbitos donde no hay recursos. De esto sabe Miguel Jorge Moreno, creador de Armonía Show, un grupo musical de verbena nacido hace 40 que triunfa no solamente en las islas sino tambén en la Península. «Entonces no existía ni el Boletín Oficial de Canarias», destaca en tono jocoso.

«Muchas veces las cosas surgen alejadas de conservatorios y escuelas oficiales, y funcionan, nosotros tenemos todos formación, y se genera una carrera. Muchos de nuestros seguidores peninsulares son estudiantes de Canarias de música que han tenido que salir para buscarse sus garbanzos, espero que regresen y puedan desarrollar su creatividad en las islas como hemos hecho nosotros, que somos embajadores de la cultura atlántica en abos sentidos», subraya Jorge Moreno.

A su juicio, en el caso de Armonñía Show «no solamente se cumplen 40 años de actividad sino también de una conducta ética, irreprochable y de buenas practicas tributarias y sociales», destaca Miguel Jorge. «Hemos llegado hasta aquí porque nos gusta la superación y somos gente honesta», afirma.

«Nosotros empezamos de cero, y ya vamos con cuarenta años», recuerda el director de Armonía Show. Del reducido número de integrantes, 40 años después Armonía Show da empleo a 14 personas. Los municipios canarios fueron el caldo de cultivo de este grupo que ha presenciado la llegada de nuevos valores a la música popular o la creación del propio Gobierno de Canarias.

Miguel Jorge Moreno recuerda ese periodo con cierta alegría. «Había hambre de música; pero también había un desastre administrativo. Competencias cruzadas con ayuntamientos, dineros que no llegaban, asociaciones de vecinos débiles porque veníamos de los años de plomo. Que cuando no era un permiso de uno por un motor de luz, era un contrato menor mal gestionado». Sin embargo, «se sigue en un permanente ajetreo de sonido, luz y profesionales, es mejor mirar al futuro», apostilla Miguel Jorge Moreno.

Hace cuatro décadas Canarias carecía de incentivos a la movilidad de mercancías y personas. Esto impedía que pudiesen llegar artistas y toda su maquinaria para llevar a cabo actuaciones en fiestas populares desde la Península. Aparecían grandes artistas a los grandes espacios urbanos pero no a las localidades de menos de 50.000 habitantes. Por eso, surgen decenas de grupos de verbenas.

«En 40 años hemos cosas muy importantes. Por ejemplo, vivir y dejar vivir», afirma Miguel Jorge, fundador de Armonía Show

El grupo «Armonía Show» nació en 1978 en La Angostura, nombre de un barrio de la capital grancanaria que tiene su origen en la botánica de las laderas pedregosas próximas a acuíferos. De esa zona, producto de la casualidad entre amigos, aparece el colectivo musiscal que más veces ha recorrido Canarias día y noche. Presentaron en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria una canción de Gersón Galván a concurso y ganaron. Aparecieron en cadenas nacionales de televisión. Desde entonces, no paran.

Aunque todos los veranos se desplaza a la Península, el grupo ha querido este 2019 celebrar los 41 años de existencia en la islas con actuaciones en La Isleta por las Fiestas del Carmen, Arguineguín, Marpequeña (Telde), San Bartolomé de Tirajana y en El Batán, La Laguna (Tenerife).