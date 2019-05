El gran tesoro que hay en la miel de palma de Canarias Te detallmos las excelentes propiedades nutricionales y dietéticas que la convierten en el superalimento canario de moda

Alfonso J. López @SaboreandoCan Canarias Actualizado: 03/05/2019 03:32h

La miel de palma, obtenida de las palmeras, es un alimento único tanto por su sabor como por su composición nutricional. ¿Qué tiene de especial esta sustancia para que sea «mejor» que la miel de abeja? Es uno de los buques insignia de la cocina de La Gomera y sin embargo, aún entre los canarios, la miel de palma resulta a veces desconocida.

El estudio realizado por los profesores de la Universidad de la Laguna, Alberto Castilla y Pedro Abreu González, muestra que las propiedades nutricionales de la miel de palma son mejores, incluso, que las de la miel de abeja. En concreto, dicha concentración es mucho mayor en elementos como el calcio, cobre, fósforo, especialmente el potasio o el zinc, que no se encuentra en la miel de abejas. Tampoco es de extrañar, pues casi todos los análisis muestran que las mieles de caña o de origen vegetal son nutricionalmente más completas.

Este alimento obtenido a partir de la savia de la palmera canaria (Phoenix canariensis) es del todo natural, riquísimo en azúcares y oligoelementos, así como en otros minerales. De hecho, un reciente estudio muestra que es incluso mejor que la miel de abeja. ¿Qué tiene de especial tan magnífico alimento?

El dulce proceso de trabajo con palmeras

La palmera canaria es famosa por su gran capacidad de adaptarse. Como todos los seres vivos, las células vegetales que la conforman necesitan de nutrientes para poder crecer. Al contrario que los animales, las plantas poseen un sistema vascular, como si de venas se tratasen por donde se transporta la savia. Esta sustancia es, grosso modo, la sangre de las plantas; y está repleta de nutrientes, azúcares, proteínas... La savia de la palmera canaria contiene una cantidad notable de nutrientes especialmente concentrados debido a su fisiología. Esa misma savia es el guarapo.

Para poder recogerla, los guaraperos trabajan durante días, tras otros tantos meses de preparación y cortan los brotes nuevos de las hojas de palmera y el cogollo. El proceso deja lista a la palmera para que expulse el guarapo, el cual se recoge con una canaleta. Cada día, una buena palmera puede dar en torno a los doce litros de guarapo. Cuanto menos irrigadas por el agua, mejor será la calidad del guarapo, pues más concentrada estará la savia. La técnica usada en la Gomera permite conservar las palmeras, las cuales se dejan recuperar después, de manera que no hace falta acabar con la planta.

Una vez obtenido el guarapo, que se recoge tradicionalmente por la mañana, se hierve casi en el mismo momento ya que si no comienza a fermentar debido a lo rico de su composición. Al hervirlo, se concentran las sustancias que contiene, especialmente lo azúcares, de manera que los microorganismos no pueden actuar. Además, esto provoca que el guarapo pase a ser la miel de palma, dulce y rica. Para hacernos una idea, por cada ocho litros de guarapo se obtiene uno de miel. Una vez cocinado, solo hay que envasarlo.

Llega a Madrid

La miel de palma tuvo doble protagonismo en Madrid durante el mes de abril, participando no solo en la 33ª edición del Salón Gourmets con degustaciones en el stand de La Gomera y un showcooking con Alimentos de La Gomera, sino que también fue protagonista en la cena pop-up que el chef y bloguero Sebastian Simon (Gourmet Like Me) organizó para el Club Español de Alta Gastronomía y que homenajeó a la escritora Carmen Posadas (Premio Planeta 1998) con un menú que reinterpretaba recetas del libro «Hoy caviar, mañana sardinas», escrito junto a su hermano Gervasio Posadas.

Durante la cena el chef cocinó en directo a modo de «showcooking» para los comensales todos los platos del menú tiempo que Carmen Posadas participaba en las recetas, hacía comentarios sobre los platos elegidos y compartía diferentes anécdotas sobre episodios de su vida al tiempo que firmaba libros y se sacaba fotos con los invitados.

De entre los platos del menú, el extracto de palmera canaria destacó en dos de las recetas de cocina creativa: un aperitivo y un postre. El primero, unos langostinos en tempura de coco regados con savia de palmera y como colofón final una burrata inyectada de extracto de palmera canaria sobre carpaccio de frutas tropicales, un postre que se emplató en mesa y dejó ojipláticos a los asistentes con su espectacular presentación.

En estos eventos el público madrileño pudo conocer, no solo el increíble sabor del extracto de palma canaria, sino también aprender sobre las excelentes propiedades nutricionales y dietéticas que la convierten en el superalimento canario de moda.

Agenda

Este tres de mayo, en La Laguna, en el Club Náutico de Bajamar organiza una Cata de Vinos a partir de las 18.30 horas, abierta tanto a socios como no socios, en la que se contará para la ocasión con una amplia variedad de vinos, tanto peninsulares como canarios.

El fin de semana, La Aldea en Gran Canaria celebra la III Feria del Tomate, con numerosas actividades para toda la familia en distintos puntos de La Aldea. En Mazo, el mercadillo de la localidad palmera es el escenario para una degustación de tapas con motivo de la celebración de la VIII Ruta de Cruces y Tapas de La Palma. Y en Puintallana el Mercadillo Municipal albergará mañana sábado un Taller Infantil de Elaboración de Queso con motivo de las actividades por el mes del Queso.

Por su parte, en Güímar, Plaza de las Indias acoge una nueva edición de la Güimar Craft Beer Festival, la gran fiesta de las cervezas artesanas, tanto canarias como foráneas. Gastronomía y música se dan cita en horario de 13 horas hasta la medianoche. Con motivo de la celebración de Nuestra Señora de Monserrat, la Sala de Exposiciones de la Casa de la Cultura acoge la XXXI Cata de Vinos del Norte de La Palma.

El 6 de mayo el Ayuntamiento de El Sauzal y la Mancomunidad del Nordeste de Tenerife impartirán, en el Centro de Usos Múltiples, una charla sobre los defectos de los vinos, en especial los causados por el sulfhídrico. El seis y ocho de mayo Hecansa organiza en los Hoteles Escuela de Tenerife y Gran Canaria una Masterclass presencial sobre helados de la mano de Jean, Thomas Schneider, chef pastelero de amplia trayectoria y doble campeón del mundo de Heladería.

Koldo Royo, primer propietario de afuegolento, y Andreu Genestra, 1 y 2 Soles Repsol propietario del restaurante de su nombre, impartirán una Masterclass en horario de mañana y tarde sobre el cerdo negro y la carne de vacuno. El siete de mayo el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Vinos de Abona organiza en El Corte Inglés de la capital, una conferencia titulada “Perras de vino en la capital de la isla” que será impartida por Zenaido Hernández Cabrera. En el transcurso del acto se presentarán los premiados en la exposición de fotografías del III Certamen de Fotografía Vinos de Abona.

Este buen vino de Canarias tiene premio Excelentes puntuaciones en la nueva edición de la Guía Parker para los vinos de Canarias en su publicación Wine Advocate, en la valoración hecha en este año por parte de su catador para España Luis Gutiérrez, llegando incluso uno de los vinos a rozar la perfección al alcanzar los 99 puntos. Entre los vinos de Canarias que destacan, los vinos de las bodega Suertes del Marqués y del proyecto Envínate, han sido los que han alcanzado las mayores puntuaciones. Así, por ejemplo, el vino Envínate Táganan Parcela Margalagua 2017 obtiene una puntuación de 97 puntos Parker. le siguen todos con 95 puntos los vinos Envínate Palo Blanco 2017, Suertes del Marqués Los Pasitos 2017, Suertes del marqués Cruz Santa 2017 y Suertes del Marqués Vidonia 2017.

Productos de Tinajo Hasta el próximo día 19, el Ayuntamiento de Tinajo presente el IV Certamen Tinajo Bocata Tour 2019. Una innovadora propuesta culinaria que, tras el éxito de las anteriores tres convocatorias, pretende por un lado la dinamización de los establecimientos hosteleros, bares y cafeterías del municipio y por otro dar a conocer las exquisiteces de sus productos locales. Todos los establecimientos participantes deberán ofrecer – al precio máximo de 5 euros – un bocata o hamburguesa gourmet que contenga, al menos, un ingrediente producido o elaborado en el municipio. Los clientes serán el jurado popular, quienes deberán elegir con sus votos la mejor propuesta entre un mínimo de tres establecimientos de entre todos los participantes.

Formación en Gastrocanarias El miércoles 22 de mayo en el 6º Salón Gastronómico de Canarias GastroCanarias 2019, que se celebrará los días 21, 22 y 23 de mayo en el Centro Internacional de Ferias y Congresos de Tenerife (Recinto Ferial de Tenerife), se celevra encuentro de estudiantes residentes del último curso de los ciclos formativos de Cocina, Hostelería, Restauración y Turismo que se imparten en los IES y escuelas politécnicas de las islas. Jennifer Alvarado Sánchez (IES Villa de Agüímes, Gran Canaria); Miguel Ángel Cruz Hernández (IES Punta Larga, Tenerife); Richard Díaz Aguilar (Hecansa Santa Brígida, Gran Canaria); Samuel Díaz Concepción (IES Virgen de La Candelaria, Tenerife) y Daniel Tejera Pérez (Hecansa S/C de Tenerife, La Palma), son los cinco finalistas elegidos, quienes deberán elaborar un plato que tendrá como motivo de inspiración y como hilo conductor lo que se conoce como “La Cocina en Verde” y en esta edición, además, deberá contar con el queso de El Hierro como uno de sus ingredientes (ya sea el ingrediente básico, el principal, como ingrediente complementario o como parte de la presentación del plato).

Se ha convocado para el próximo día 14 de junio la 3ª edición del Concurso Pequeñas DO’s, concurso en el que solamente podrán participar vinos elaborados por bodegas adscritas a pequeñas regiones vinícolas españolas. El concurso se celebrará en el Aula Española del Vino de Madrid, siendo el presidente del jurado, el prestigioso enólogo, sumiller y formador Jesús Flores Tellez, y los vinos mejor calificados participaran en una exclusiva cata que tendrá lugar en el Casino de Madrid, lo que ayudará a la difusión de las pequeñas regiones vinícolas y contribuirá, sin lugar a duda alguna, a dar un mayor realce a sus bodegas. Las Islas Canarias, es una de las Comunidades Autónomas más representadas dentro de esta categoría de pequeñas DOs, gracias a las once Denominaciones de Origen del Archipiélago. Sin duda el hecho de que la filoxera (una grave enfermedad que afectó a los viñedos de Europa en el siglo XIX) no afectara a Canarias, ha hecho que en la actualidad haya una amplia diversidad de variedades de uva muy distintas a las que se cultivan en la Península y que sin duda tienen mucho que aportar al resto del mercado nacional.