El Gobierno niega mala fe en la ausencia de ministros en la CRUP y el PP canario afirma que no es casual

R.L.P.

La delegada del Gobierno en Canarias, Elena Máñez, afirmó este lunes no comprender la lectura que ha hecho el Gobierno de Canarias de la ausencia, por un problema de salud de la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, en la XXIII Conferencia de Presidentes de las Regiones Ultraperiféricas (CRUP), ya que, afirmó, otras personalidades internaciones tampoco pudieron acudir y no han dicho «nada».

El presidente del PP en Canarias, Asier Antona, ha tachado de «lamentable y grave» la ausencia de Pedro Sánchez o alguno de sus ministros en la CRUP, algo que demuestra, a su juicio, que el archipiélago «no es una prioridad» para el Ejecutivo central.

Para Antona, prueba de ello es que «en un hecho tan importante como el que vivimos el pasado fin de semana en Canarias, que es, nada menos, que el encuentro de las RUP donde se estaba debatiendo el nuevo marco financiero de la Unión, no estuviera el Gobierno de España, como sí estuvo el Rey y la Casa Real», ha afirmado el líder «popular».

Elena Máñez explicó aquí que se informó de esta situación al Gobierno de Canarias, así como que sería el secretario de Estado de Política Territorial el que acompañaría al Rey, Felipe VI, durante la XXIII CRUP.

En este sentido, la delegada hizo especial hincapié en que, en cualquier caso, cuando un ministro va a algún lugar acompañando al Rey no suele tener participación, sino que asiste como acompañamiento. «Y en ese papel --agregó-- vino el secretario de Estado».

«Lamentamos mucho [la ausencia] pero son cosas que pasan», comentó para añadir que también hubo otras presencias internacionales que finalmente no pudieron acudir al encuentro «y no ha generado ningún tipo de comentario». «No entendemos y no compartimos esa lectura que se ha hecho por parte del Gobierno de Canarias», concluyó.

«No hay que generar crispación innecesariamente. La ministra, que iba a acudir, por un problema de salud de última hora no pudo asistir», dijo.

Antona

Antona ha matizado que considera que esa ausencia del Ejecutivo socialista, que había anunciado que enviaría a esa cita a la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, aunque finalmente acudió en representación suya su secretario de Estado, era previsible.

«Me parece grave pero no me sorprende, porque es a lo que nos tiene acostumbrado el Gobierno del Partido Socialista», pues, «desde que entraron en La Moncloa, Canarias ya no es una prioridad, Canarias ya no es una cuestión de Estado, Canarias ya no está en el centro de la agenda política», ha alegado al respecto.

Y ha insistido en que los socialistas «lo demuestran cada día, con la desidia, dando portazos a los intereses de Canarias, y lo demostraron este fin de semana».