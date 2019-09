La «frutería» de Canarias que triunfa en Cabo Verde El mayorista Benito Álvarez, desde su almacén en El Tablero, sur grancanario, entra en el ránking de las grandes empresas de Cabo Verde por ingresos junto a bancos como el Comercial Atlántico, BPN, Interatlántico, Caixa Geral o Ecobank y sociedades insulares como Binter, Emicela o Domingo Alonso

La empresa Benito Álvarez Productos Frescos se ha colocado como la sociedad más rentable en Cabo Verde con origen canario, de acuerdo con los datos oficiales de movimientos de capitales en este país desde empresas y personas físicas procedentes de Canarias a los que ha tenido acceso ABC. Para elaborar esta información no se ha establecido previamente contacto alguno con los citados.

Benito Álvarez Productos Frescos ha entrado este verano en la lista de las 160 grandes corporaciones empresariales en el país donde transitan bancos como el Comercial Atlántico, BPN, Interatlántico, Caixa Geral o Ecobank o en el mismo circuito que la filial de Binter Canarias, Binter CV. En Cabo Verde hay otras sociedades como Bucan, Constructora Udra, Emicela, Enamar, Eurocash, Icco, Inpharm, Oasis Atlántico Inmobiliaria y la filial de Domingo Alonso, VAS Cabo Verde.

El dato sobre Álvarez, un empresario opaco del que no hay fotos, website o red social que le retrate, tiene un matiz: la sociedad no realizaría estas operaciones desde las islas porque apenas hay dos o tres empresas canarias que exportan algo a Cabo Verde si se cruzan los datos de la AEAT y Aduanas. Las que exportan directamente son: Vidrieras Canarias, Central de Uniformes, Litografía Romero, la sociedad limitada Cromática y Ciccar. Y Benito Álvarez Productos Frescos no aparece.

Eso se debería a que triangularía desde otros mercados de origen y a la producción propia en el país. También es verdad que no tiene lógica hacer pasar por puertos de Canarias mercancías perecederas cuando ya Boluda, por ejemplo, tiene servicios con refrigeración desde la Península.

Primeros pasos

Benito Álvarez creó la empresa hace casi 50 años. Sus primeros pasos los dio tras un apretón de manos con el fundador de RIU Hotels, Luis Riu, para abastecer complejos de Playa del Inglés con tomates, plátanos y otros productos exóticos demandados por turistas en el sur grancanario.

Entre Canarias y Cabo Verde, el despliegue de la economía real de Álvarez llega a 40 familias donde genera empleo. Desde su fundación, es el proveedor de referencia de RIU Hotels en Gran Canaria y otras partes del archipiélago. La sucesión en la empresa se ha garantizado. Al frente de la cadena de suministro y calidad alimentaria está su hija de Benito, Magdalena Álvarez, formada en centros de educación empresarial de Canarias y Península, entre otros.

Economía real desde El Tablero de Maspalomas

A Magdalena Álvarez le queda otro «papelón» por el camino. TUI Group, el socio de RIU, abrirá su primer club TUI Magic Life en Cabo Verde para la temporada de invierno de 2021, de 575 habitaciones. Serán siete, por tanto, establecimientos en propiedad en Cabo Verde, que se suman a los cinco hoteles de RIU y al «TUI Sensimar Cabo Verde Resort & Spa» que opera en la isla. Además, la compañía está construyendo el primer Robinson Club en la isla de Sal Al año, hay que alimentar a 350.000 clientes en Cabo Verde.

Por ello, la empresa nacida en El Tablero de Maspalomas ha decidido cultivar en Cabo Verde tomates, papayos, pimiento y pepinos. Y suministrar desde ahí directamente. La idea de producir en Cabo Verde tiene como objetivo no fallar a RIU Hotels y TUI en sus previsiones dado lo intensiva que es su demanda y la compleja logística de aprovisionamiento.

Currantes todo el año

Debe formar parte del círculo de empresas que solamente se dedican a trabajar y no a vivir pendiente del BOC. La sociedad no figura en licitaciones de productos frescos que realiza Educación o Sanidad para comedores o pacientes. Tampoco se conoce la existencia de denuncias sociales o protestas de comité de empresa alguno.

El grupo empresarial Álvarez, sin llamar la atención, ingresa cada año 10 millones de euros, sin subvenciones y asistencia a actos de «freaks» explicando teorías estrambóticas sobre comercio exterior, se ha convertido en el mayor operador de frutas y hortalizas de Cabo Verde, de acuerdo con lo que ha podido cotejar ABC, por disponer de la seguridad de contratos de suministro en exclusiva con en el sector turístico.

En Mercalaspalmas tiene espacio para despachar en el mercado interior; pero en Cabo Verde la producción se destinaría casi en su totalidad a RIU. Álvarez está relacionado con Aguas La Alpispa, Alesan Panaderia, Arksur Planning, Cancelo-Fernández, Ceforvial Dasu, Centro Diagnostico, Climacity, Colina de Archanda, Diseño Propio Oficios Creativos, Grupo Empresarial Mediador, Jardineria Villareina y Lonieto.