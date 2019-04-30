Esta es la candidatura de Ciudadanos en Gran Canaria
Ruimán Santana opta a ser presidente del Cabildo de Gran CanariaLas Palmas de Gran CanariaActualizado:
Candidatos de Ciudadanos al Cabildo de Gran Canaria por las elecciones del 26 de mayo:
1. RUIMAN SANTANA HERNANDEZ
2. JUAN RUIZ RAMOS
3. GUACIMARA JIMENEZ GARCIA
4. JAVIER JESUS RAMOS APARICIO
5. LETICIA MERCEDES GARCIA DIAZ
6. MIGUEL ÁNGEL HERNANDEZ INFANTES
7. DELIA ESTHER PEREZ ALMEIDA
8. ADOLFO JAVIER RODRIGUEZ SAIT
9. MARIA ARANZAZU DE ALBA MARTINEZ
10. GUSTAVO DEL CASTILLO PALOP
11. CRISTINA MARIA GONZALEZ MASSIEU
12. TOMAS MARTIN GARCIA PEREZ
13. ALEXIS MANUEL PEREZ PEREZ
14. CARMEN DUNIA HERNANDEZ FALCON
15. JOSE MANUEL ANDRES PARDO ALFONSO
16. MARIA DEL CARMEN GARCIA LLORENTE
17. ANSELMO NICOLAS LEON MORENO
18. JOSE RAMON NAVARRO GRANADOS
19. ANTONIA ROSA MARTEL MARTEL
20. IBRAHIMA SOUMARE MANE
21. JUAN ALBERTO DOMINGUEZ MARENGO
22. LIS MARIELI SANTANA MELIAN
23. JUAN ORTEGA UMPIERREZ
24. LAURA MORALES LOPEZ
25. CRISTOBAL MEDARDO ALONSO CALLERO
26. SERGIO MANUEL GARCIA MORENO
27. EDELMIRA MARTIN MARTIN
28. JOSEFA DE LOS DOLORES SUAREZ MACIA
29. GONZALO MARCO RODRIGUEZ PADILLA
SUPLENTES
1. CARLOS JAVIER OLIVA HERNANDEZ
2. VICENTA DE JESUS OJEDA GRANADO
3. MARIA JOSEFA HERNANDEZ PADRON