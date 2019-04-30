Albert Rivera y Ruimán Santana
Albert Rivera y Ruimán Santana - ABC

Esta es la candidatura de Ciudadanos en Gran Canaria

Ruimán Santana opta a ser presidente del Cabildo de Gran Canaria

Las Palmas de Gran CanariaActualizado:

Candidatos de Ciudadanos al Cabildo de Gran Canaria por las elecciones del 26 de mayo:

1. RUIMAN SANTANA HERNANDEZ

2. JUAN RUIZ RAMOS

3. GUACIMARA JIMENEZ GARCIA

4. JAVIER JESUS RAMOS APARICIO

5. LETICIA MERCEDES GARCIA DIAZ

6. MIGUEL ÁNGEL HERNANDEZ INFANTES

7. DELIA ESTHER PEREZ ALMEIDA

8. ADOLFO JAVIER RODRIGUEZ SAIT

9. MARIA ARANZAZU DE ALBA MARTINEZ

10. GUSTAVO DEL CASTILLO PALOP

11. CRISTINA MARIA GONZALEZ MASSIEU

12. TOMAS MARTIN GARCIA PEREZ

13. ALEXIS MANUEL PEREZ PEREZ

14. CARMEN DUNIA HERNANDEZ FALCON

15. JOSE MANUEL ANDRES PARDO ALFONSO

16. MARIA DEL CARMEN GARCIA LLORENTE

17. ANSELMO NICOLAS LEON MORENO

18. JOSE RAMON NAVARRO GRANADOS

19. ANTONIA ROSA MARTEL MARTEL

20. IBRAHIMA SOUMARE MANE

21. JUAN ALBERTO DOMINGUEZ MARENGO

22. LIS MARIELI SANTANA MELIAN

23. JUAN ORTEGA UMPIERREZ

24. LAURA MORALES LOPEZ

25. CRISTOBAL MEDARDO ALONSO CALLERO

26. SERGIO MANUEL GARCIA MORENO

27. EDELMIRA MARTIN MARTIN

28. JOSEFA DE LOS DOLORES SUAREZ MACIA

29. GONZALO MARCO RODRIGUEZ PADILLA

SUPLENTES

1. CARLOS JAVIER OLIVA HERNANDEZ

2. VICENTA DE JESUS OJEDA GRANADO

3. MARIA JOSEFA HERNANDEZ PADRON