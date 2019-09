Las empresas de Canarias más afectadas por el Brexit Alarma en las islas sobre la salida de la UE del Reino Unido cuando hay previsiones de aumento de vuelos al archipiélago con turistas

Apenas una veintena de empresas de Canarias exportan servicios o productos al Reino Unido aunque la influencia del Brexit afecta a empresas alemanas y, por tanto, al turismo alemán en la islas. Mientras en las islas cunde una alarma sobre la salida de la UE del Reino Unido, lo cierto es que, como adelantó ABC el pasado m,es de julio, hay previsiones de aumento de vuelos con turistas a las islas.

Relación de empresas con operaciones en el mercado británico desde Canarias y a las que ha tenido acceso ABC: Inversiones Hoteleras Playa del Duqe, Embotelladora de Canarias, la tabaquera JTI, Spet Cabildo de Tenerife, Aframar, Ciccar, Fricom JJG, Bodegas Monge, Lero Minusval, Urgemer, Club La Santa, Grupo Juan Padrón, Arimotor y CargoRed.

En importación, las empresas canarias con operaciones en el Reino Unido, son: Vidrieras Canarias Saint Gobain, El Grifo, NordFrost Canarias, Jupama, Congelados Herbania, Medical Canaria, Uniftutti, Magapesa, Fresinco , Isidro González Tenerife, Raymond Rieu, Condal y Peñamiel, Jugos Canarios Vichi Catalán, Alcruz Canarias, Insular de Ginecología, Tradisu, Bazar Sport, Ortidhal, Raider Canarias, Litografía Romero, Garpa Alimentación, Valson Atlantic Traders, Unipol, Ferrotea, Sofoto, Exclusivas Teide, Superstore Fek, Comercial Martel Tenerife, Servicios Antiplagas Canarias, Logo Motivo, Ana Jiménez, Dermoestética, Servicios Submarinos y Themis Telescopio Heliográfico, Deportes Lovero, Comercial Lujoten, Sotesa, Elnavinte y Saga 96.

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, y el presidente autonómico, Ángel Víctor Torres, han analizado esta semana las consecuencias que el Brexit podría tener en Canarias, especialmente en lo relativo a las exportaciones y a las importaciones. «Productos como el pepino o el tomate dependen de la relación con el Reino Unido». ha apuntado Torres, para después asegurar que su gabinete se pondrá en contacto con el resto de regiones ultraperiféricas con el objetivo de «»paliar las consecuencias».

Libra

La libra esterlina ha remontado y al término de la sesión de la Bolsa de Londres subía el 0,2 %, hasta 1,2089 dólares, a pesar de que al inicio del día ha tocado niveles de hace 34 años, afectada por la posibilidad de que se celebren elecciones anticipadas por las discrepancias políticas del Brexit.

Según los datos de Bloomberg, la moneda británica ha comenzado el día en caída libre y poco antes de las 10 horas marcaba el mínimo del día en 1,1959 dólares, lo que supone el valor más bajo frente a la divisa estadounidense desde abril de 1985, excepto un episodio de 2016 para el que los analistas no encontraron explicación.

El 7 de octubre de 2016 la libra se desplomó en los mercados asiáticos hasta 1,1841 dólares, aunque se recuperó rápidamente y cerró el día en 1,2434 dólares, un movimiento sin una causa clara para el que algunos expertos apuntaron a la reacción de un algoritmo para ejecutar órdenes de compraventa tras unas declaraciones del entonces presidente de Francia, François Hollande.

No es la primera vez que la divisa cotiza por debajo de 1,2 dólares por el Brexit, ya que también rompió ese suelo el 16 de enero de 2017, cuando llegó a 1,1988 dólares, aunque se recuperó en esa misma jornada tras un discurso de la ex primera ministra Theresa May en el que se comprometía a someter al Parlamento el pacto al que llegara con Bruselas.

Desde que el pasado 28 de agosto el Gobierno decidió suspender el Parlamento a partir de la segunda semana de septiembre, lo que complica las opciones de los diputados que se oponen a un Brexit sin acuerdo, la libra ha perdido el 1,63 % y ha pasado de 1,229 dólares a los 1,2089 actuales.

En el cruce frente al euro, la moneda británica ha vivido este martes la misma evolución que con la moneda estadounidense y tras bajar a 1,093 euros a primera hora se ha recuperado y al cierre de la bolsa de Londres se cambiaba a 1,1023, un 0,21 % más que el pasado lunes.

La divisa británica se ha debilitado ante la posibilidad de que primer ministro británico, Boris Johnson, convoque elecciones generales anticipadas si los diputados de la Cámara de los Comunes, que reanuda sesiones, entorpecen su plan para salir de la Unión Europea el 31 de octubre.

Además de la crisis política, la libra podría afrontar golpes adicionales, indica el director de Inversiones en renta fija en Fidelity International, Andrea Iannelli, quien alerta de posibles depreciaciones si el Banco de Inglaterra recorta sus tipos de interés, ahora en el 0,75 %.

Con todo, el analista cree que la moneda británica podría no ser la única que pierda terreno respecto a otras a medio plazo, pues podría haber más depreciaciones de las principales divisas si se intensifica la guerra comercial mundial.