Dimite en bloque la Comisión de Garantías de Podemos en Canarias

R.L.P. @ABC_Canarias Las Palmas de Gran Canaria Actualizado: 08/05/2019 00:11h

La denominada «Comisión de Garantías Democráticas» de Podemos en Canarias no existe «desde hace meses» porque casi todos sus integrantes han dimitido en bloqu, según pudo confirmar este martes ABC. Ha quedado una persona solamente pero no puede adoptar decisiones. La dirección de Podemos en las islas rechazó dar datos a ABC.

En la gestión de los asuntos internos del partido morado no queda ni la letrada y empresaria Margarita Etala Socas, primera en conformar este centro de poder en los inicios del partido en 2014 y que pugnan en 2019 por liderar Meri Pita y Santana Perera antes de llegar a los comicios autonómicos.

«Si ese comité no existe es porque quien tiene el poder en el partido no quiere y eso no es responsabilidad de Meri Pita», dijo una fuente de Podemos preguntada por ABC. El poder en el partido de Pablo Iglesias está en manos de su secretaria general, Santana Perera.