Las cuentas del negocio del vending en Canarias Guerra Palmero sobre las máquinas expendedoras en centros de enseñanza: «veo que todos los alimentos son poco saludables». Podemos pedía antes de entrar en el Gobierno de Canarias que se gravase la bollería y alimentos procesados. El impuesto sobre bebidas azucaradas, en el aire

La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias en coordinación con la Dirección General de Salud Pública y empresas del sector desarrolla una agenda de control sobre lo que se vende en las máquinas ubicadas en centros oficiales. Una de las ecuaciones a despejar por el nuevo Gobierno de Canarias, una tetrarquía integrada por PSOE, Nueva Canarias (Hacienda), Podemos y partido gomero ASG, es aclarar si aplica o no una tasa a las bebidas azucaradas en 2020.

La jefa de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deporte, María José Guerra Palmero, simpatizante de Podemos bajo dirección del PSOE, ha dicho este verano en «Diario de Avisos»: «La industria alimentaria se ha excedido y hay una falta de reglamentación de los azúcares. Tenemos un problema enorme con la diabetes y la obesidad infantil».

Sobre las máquinas expendedoras, Guerra Palmero ha sentenciado: «veo que todos los alimentos son poco saludables y me enfada, porque lo que tenemos que hacer es fomentar el consumo de frutas y no de los ultraprocesados. Aunque esto no me corresponda a mí, creo que habrá que plantear todo esto, porque con una población más saludable, haremos bajar el gasto en Sanidad».

En febrero de 2018 Podemos logró la unanimidad del Parlamento de Canarias para que el Gobierno de Canarias instaurase un impuesto «a las bebidas refrescantes hipercalóricas» y en general a todas aquellas que tengan «azúcares añadidos», así como a los «alimentos con alto contenido en grasas saturadas». Ni caso le hizo el Ejecutivo regional al Parlamento de Canarias.

Radiografía del mercado

En las islas Canarias hay dos grandes operadores en el negocio de las máquinas expendedoras. Una es AMFM (Las Palmas) y otra FSV (Santa Cruz de Tenerife). AMFM Vending, que tiene un plan de acción social desde su creación en los años Ochenta, es la empresa líder del sector en las islas por negocio. Registra unos ingresos de explotación de 11,7 millones de euros y controla sociedades como Explotaciones Amarad, Explotaciones La Montañeta, Explotaciones Martel, Trujillo 2000 o la sociedad limitada Zapilongo. AMFM tiene el servicio de las dos universidades públicas de Canarias.

FSV Archipiélago, que ha contado con respaldos de la UE en forma de inventivos regionales, ha indicado al registro mercantil ingresos por 6,3 milones de euros y etá controlada por Karl Uranos Norling, administrador a su vez de Ocs Maquinas Canarias o Servicio Tecnico de Vending Canarias.

Hospitales

Este verano, la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha adjudicado a AMFM las máquinas expendedoras en centros hospitalarios de Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura. En el caso majorero, se trata de la instalación de 15 máquinas expendedoras de alimentos sólidos y bebidas calientes y frías y en Tenerife de 37 unidades.

Se trata de concursos que estaban en trámite desde diciembre de 2017 en el caso de Tenerife y 2018 en Fuerteventura. Son 37 máquinas expendedoras en el Complejo Hospitalario Universitario Nuestra Señorade Candelaria y centros dependientes. Al concurso concurrió FSV Archipiélago y Maxelga 93.

Hay un tercer operador en Las Palmas que llama Grupo Dávila, propietaria de la marca de refrescos Nik, y que tiene una línea de negocio de alimentación con máquinas expendedoras en el sector del tabaco y hostelería.